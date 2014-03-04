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قناة “فرانس 24″ تبرز تصريحات السيسى حول الترشح للانتخابات الرئاسية

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قناة “فرانس 24″ تبرز تصريحات السيسى حول الترشح للانتخابات الرئاسية قناة “فرانس 24″ تبرز تصريحات السيسى حول الترشح للانتخابات الرئاسية

ابرزت قناة “فرانس 24″ تصريحات المشير عبدالفتاح السيسى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى التى اشار فيها الى انه” لايستطيع ان يدير ظهره عندما يجد الغالبية تريده ان يترشح فى انتخابات الرئاسة القادمة ” مشيرة الى تصريحات للمرشح الرئاسى السابق عمرو موسى ارجع فيها تأخير اعلان السيسى قراره بالترشح الى سعيه من اجل وضع خطة اقتصادية مناسبة ضمن برنامجه الانتخابى.
> واشارت الشبكة الاخبارية الفرنسية فى سياق تقرير لها اليوم الثلاثاء ، الى تزايد شعبية المشير بصورة كبيرة بين المصريين بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى فى يوليو الماضي.
> وكان المشير السيسى قد اكد – خلال حفل اتمام فترة الاعداد العسكري والتدريب الاساسى لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية اليوم – انه لايوجد انسان محب لوطنة ويحب المصريين ان يتجاهل رغبة الكثير منهم او يدير ظهرة لارادتهم ، وانه يعمل في اطار وظيفتة الحالية كوزير للدفاع ، وهناك العديد من الاجراءات والالتزامات التي يجب الانتهاء منها في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي تمر بها حاليا وذلك ردا حول موقفه من الترشح لرئاسة الجمهورية.
> واشار السيسى الى ان الايام القادمة ستشهد انهاء الاجراءات المطلوب تنفيذها بشكل رسمي في هذا الاطار ، داعيا الله ان يكون في ذلك خير لمصر.

 

أ.ش.أ

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