بالصور .. أهالى كمشيش بالمنوفية يودعون “الفلاح الفصيح” لمثواه الأخير

شيع مساء اليوم ، الالاف من أهالى قرية كمشيش بمحافظة المنوفية جنازة عبد المجيد الخولى نقيب الفلاحين الملقب بالفلاح الفصيح, بحضور المرشح السابق لانتخابات الرئاسة خالد على والناشطة شاهندة مقلد وعدد من أمناء الاحزاب السياسية والحركات الثورية بالمحافظة وعمد ومشايخ عدد كبير من قرى المحافظة والمحافظات المجاورة .

أنطلقت جنازة الفقيد عقب صلاة العصر من مسجد زكية الفقى بوسط القرية وسط حالة من الحزن والبكاء لجميع أهالى القرية مرددين “لااله الا الله محمد رسول الله “، ” فى الجنة يا فصيح” .

وأكد أهالى القرية أن عبد المجيد الخولى، كان مثال للشرف والأمانة وأنه لم يموت لانه زرع فى قلوبنا الحب والمودة والخير وسنظل على ذكراه إلى ان يتوفانا الله ويجمعنا به فى مستقر رحمته .

ونعت شاهندة مقلد أمين عام اتحاد الفلاحين وابنة قرية كمشيش ” الفلاح الفصيح” قائلة ” مات أخلص وأشجع الرجال وأن وفاته كانت فاجعة كبيرة على قلبها” مشيرة إلى أنه كان مخلص لقضايا الفلاحين وقضايا مصر كلها ولن تموت ذكراه.

وكان عبد المجيد الخولى لقى مصرعه مساء أمس الإثنين، أثناء محاولته عبور الطريق أمام النصب التذكاري بمدينة نصر وتم ضبط سائق السيارة وجارى التحقيق فى الواقعة.