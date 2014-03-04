بالصور - صلاح ضمن 5 أسماء تبحث عن ذاتها في يوم الفيفا

توقفت أغلب الدوريات العالمية، ومعها انضم نجوم الفرق لمنتخباتهم استعدادا لخوض مباريات ودية مع بلادهم ضمن "يوم الفيفا"، فمن يستغله لتلميع أسمه.

العديد من اللاعبين التي تبحث عن ذاتها مع فرقها، أو انطلاقة جديدة تكتب اسما لها في عالم كرة القدم.

FilGoal.com يستعرض 5 أسماء ربما مواجهاتهم الودية مع بلادهم تمنحهم انطلاقة جديدة:

محمد صلاح

منذ انضمام صلاح إلى تشيلسي من بازل في يناير، ومازال يبحث عن شخصيته مع الزرق الذي اعتاد عليها مع بطل سويسرا.

صلاح سيكون ضمن التشكيل الأساسي بالتأكيد لمصر أمام البوسنة في لقاء الأربعاء بالنمسا.

ويبحث صلاح عن شيء قوي يلفت نظر جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي وجمهور النادي اللندني لتأكيده بأنه صفقة ناجحة.

صلاح شارك لدقائق معدودة مع تشيلسي منذ انضمامه، ولم ينجح في إقناع مورينيو بالدفع به أساسيا حتى الآن.

شينجي كاجاوا

النجم الياباني الذي انضم لمانشستر يونايتد من بروسيا دورتموند، منذ قدوم ديفيد مويس وصانع الألعاب كاجاوا لا يجد مكانا أساسيا.

كاجاوا -24 عاما- شارك في 19 مباراة فقط مع يونايتد هذا الموسم في كل البطولات، لم يسجل أي هدفا وصنع هدفا واحدا.

يبحث كاجاوا عن طريقة لإقناع ديفيد مويس المدير الفني بالاستعانة به في طريقته مع يونايتد عندما تلتقي اليابان مع نيوزيلاندا.

ماتيا ديسترو

مهاجم روما، بدأ الموسم بأنه المهاجم القادم لإيطاليا الذي سيحمل لواء الأتزوري في كأس العالم.

يبحث ديسترو عن دورا حيويا مع إيطاليا لاستعادة بريقه عندما يواجه إسبانيا .. منافس قوي قد يكون انفجارا لموهبته حال مشاركته.

ديسترو -22 عاما- شارك في 11 مباراة مع روما سجل ستة أهداف في الكالتشيو.

مروان فيللاني

البلجيكي المنضم إلى مانشستر يونايتد من إيفرتون، لم يظهر كل قدراته المعروفة عنه مع الشياطين حتى الآن.

فيللاني -26 عاما- شارك مع يونايتد في 16 مباراة بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال وكأس رابطة الأندية المحترفة، والناتج هدف وحيد وصناعة واحدة.

مازال نجم وسط بلجيكا لم يقدم أوراق اعتماده لجمهور يونايتد، وربما لقاء بلجيكا أمام كوت ديفوار، يعد اختبارا حقيقيا لخط الوسط في وجود يايا توريه نجم مانشستر سيتي.

دييجو كوستا

ربما هداف أتليتكو مدريد لا يبحث عن ذاته مع فريقه، ولكن مع خوضه المباراة الدولية الرسمية الأولى بقميص إسبانيا يجعله ضمن الأسماء التي تسعى للانطلاقة.

كوستا -25 عاما- المتنازع عليه من البرازيل وإسبانيا، نجح الماتادور في حسم الأمور طبقا لرغبة اللاعب ونال الجنسية وسيخوض اللقاء الدولي الأول أمام إيطاليا.

كوستا لعب مع أتليتكو 26 مباراة سجل 21 هدفا وصنع أربعة.

إن كنت تبحث عن مهاجم تريد اختبار قدراته التهديفية، فما أروع أن تختبره أمام دفاع الأتزوري، في اللقاء الودي الذي سيجمعهما مساء الأربعاء.