وزير خارجية السودان يعود لبلاده بعد زيارته لمصر

عاد وزير الخارجية السودانى على كرتى، اليوم الثلاثاء، إلى الخرطوم بعد زيارة رسمية لمصر أجرى خلالها مباحثات مع نظيره نبيل فهمى.

وتركزت المباحثات المشتركة بين الجانبين المصرى والسودانى، حول أهمية استئناف التشاور والتباحث حول القضايا العالقة بين البلدين، فى إطار من الإخوة والتعاون وضرورة المضى قدما فى بحث إقامة الآليات اللازمة لضبط وتأمين الحدود بين البلدين.

كما تطرقت المشاورات بين الجانبين، إلى تفعيل آليات التعاون المشترك بين البلدين وتم التوافق حول الإسراع بعقد الاجتماعات الفنية لوضع الترتيبات اللازمة توطئة لفتح المعابر الحدودية بأسرع وقت بما يحقق المصالح التجارية والاقتصادية بين البلدين والتواصل الشعبى.