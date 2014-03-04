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البيئة: 6 أحياء تعتمد على المتعهدين فى جمع القمامة بالقاهرة والجيزة

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البيئة: 6 أحياء تعتمد على المتعهدين فى جمع القمامة بالقاهرة والجيزة البيئة: 6 أحياء تعتمد على المتعهدين فى جمع القمامة بالقاهرة والجيزة

قالت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، إنه سيتم جمع القمامة بـ6 أحياء من خلال الاعتماد على المتعهدين الحاليين وتقسيم الأحياء إلى مربعات سكنية فى كل من العجوزة والدقى وشمال الجيزة، وفى القاهرة بمناطق المقطم والمنيل والزمالك من خلال إلقاء القمامة فى "كيسين أحدهما عضوى والآخر صلب".

وأشارت الوزيرة خلال كلمتها فى احتفالية تسليم الزى الرسمى لمنظومة الفصل من المنبع المنعقده الآن ببيت القاهرة التابع لوزارة البيئة، إلى أن المنظومة تعتمد على تطوير العلاقة بين المتعهد والزبال التقليدى حيث تم إنشاء 14 شركة وطنية تقوم بدور مؤدى خدمة الجمع السكني، وتم تقسيم حى الدقى إلى قطاعات وسيتم التعاقد مع شركة واحدة لكل قطاع وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات وتوفير فرص عمل كريمة للشباب.
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