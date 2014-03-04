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الخارجية: نتواصل مع المصريين فى شبه جزيرة القرم جنوب أوكرانيا

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الخارجية: نتواصل مع المصريين فى شبه جزيرة القرم جنوب أوكرانيا الخارجية: نتواصل مع المصريين فى شبه جزيرة القرم جنوب أوكرانيا

قال السفير على العشيرى، مُساعد وزير الخارجية للشئون القُنصلية والمصريين فى الخارج، بأن السفارة المصرية فى كييف تقوم بجهود حثيثة للتواصل مع المواطنين المصريين المُتواجدين فى شبه جزيرة القرم بجنوب أوكرانيا أو ذويهم، وتوفير سُبل آمنة حتى عودتهم إلى أرض الوطن، وذلك فى ضوء الأوضاع الأمنية التى تشهدها شبه الجزيرة.

وقد تواصلت السفارة المصرية فى كييف مع رئيس الجالية المصرية والمسئول عن توافد الطُلاب المصريين إلى أوكرانيا والذى أكد من جانبه على سلامتهم جميعاً.

وتهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين المُتواجدين بشبه جزيرة القرم التواصل مع السفارة المصرية بأوكرانيا على أرقام هاتف:- (00380444866530، 00380442721327، أو التواصل مع القطاع القُنصلى بوزارة الخارجية على أرقام 0020225772500-0020225777101).

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