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مرصد الكهرباء: زيادة الاستهلاك عن الإنتاج أمس إلى 4 ساعات و40 دقيقة

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مرصد الكهرباء: زيادة الاستهلاك عن الإنتاج أمس إلى 4 ساعات و40 دقيقة مرصد الكهرباء: زيادة الاستهلاك عن الإنتاج أمس إلى 4 ساعات و40 دقيقة

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية ‏‏‏‏المستهلك اليوم الثلاثاء، أن إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة أمس الاثنين بلغ 428.66 جيجاوات ساعة، وأن فترة توازن إنتاج الكهرباء مع الاستخدام امتدت على ‏‏‏مدى اليوم، مع ارتفاع ‏مدة زيادة الاستهلاك عن الإنتاج إلى 4 ساعات و40 دقيقة من الخامسة و40 دقيقة عصرًا ‏إلى العاشرة و20 دقيقة ليلاً، وارتفاع الاستخدام لمدة 20 دقيقة من الساعة ‏الخامسة و20 ‏دقيقة عصرًا.

‏ولفت المرصد فى نشرته اليومية إلى أن أقصى حمل للكهرباء أمس الاثنين بلغ 22480 ‏ميجاوات، ‏‏أما أدنى حمل فبلغ 15050 ‏ميجاوات.‏

وتوقع المرصد أن يبلغ أقصى حمل مسائى للشبكة اليوم الثلاثاء 22400 ميجاوات.‏

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق ‏‏‏‏الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى ‏‏‏‏تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.‏

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مصر 365