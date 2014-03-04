مرصد الكهرباء: زيادة الاستهلاك عن الإنتاج أمس إلى 4 ساعات و40 دقيقة

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اليوم الثلاثاء، أن إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة أمس الاثنين بلغ 428.66 جيجاوات ساعة، وأن فترة توازن إنتاج الكهرباء مع الاستخدام امتدت على مدى اليوم، مع ارتفاع مدة زيادة الاستهلاك عن الإنتاج إلى 4 ساعات و40 دقيقة من الخامسة و40 دقيقة عصرًا إلى العاشرة و20 دقيقة ليلاً، وارتفاع الاستخدام لمدة 20 دقيقة من الساعة الخامسة و20 دقيقة عصرًا.
ولفت المرصد فى نشرته اليومية إلى أن أقصى حمل للكهرباء أمس الاثنين بلغ 22480 ميجاوات، أما أدنى حمل فبلغ 15050 ميجاوات.
وتوقع المرصد أن يبلغ أقصى حمل مسائى للشبكة اليوم الثلاثاء 22400 ميجاوات.
ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.