رئيس ديوان المحاسبة بلبنان يشارك باجتماع الرقابة الإدارية بشرم الشيخ

توجه رئيس ديوان المحاسبة فى لبنان القاضى عبد الرضا ناصر إلى مصر، اليوم الثلاثاء، على رأس وفد قضائى وإدارى للمشاركة فى أعمال الاجتماع الخمسين للمجلس التنفيذى للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "أرابوساى" الذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ.

ويناقش الاجتماع هذا العام عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الأجهزة العليا للرقابة أعضاء المنظمة العربية فى إطار الارتقاء بدورها على المستويين الدولى والإقليمى وتفعيل التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة فى الدول العربية.

ومن أبرز هذه المواضيع أنشطة الأجهزة الأعضاء فى مجال المعايير المهنية الرقابية وتنمية القدرات ورفع كفاءة العاملين وتعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين تلك الأجهزة، بما يؤدى إلى رفع مستوى الأداء بها ويدعم جهودها الرامية إلى الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد.

> وسيتم خلال الاجتماع اعتماد بعض القواعد الإجرائية للجمعية العامة للمنظمة التى ستعقد فى بغداد عام 2016.