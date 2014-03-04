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وزير الطيران: وضع ضوابط لصالات الخدمة المميزة للقضاء على أية ثغرات

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وزير الطيران: وضع ضوابط لصالات الخدمة المميزة للقضاء على أية ثغرات وزير الطيران: وضع ضوابط لصالات الخدمة المميزة للقضاء على أية ثغرات

أكد الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى أنه سيتم مراجعة الإجراءات الخاصة بصالات الخدمة المميزة ووضع إجراءات أمنية مشددة عليها للقضاء على أية ثغرات ووضع ضوابط لاستخدامها .. مشيرا إلى أنه سيتم دراسة استخدام الصالة رقم 4 بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل .

وقال الوزير- فى تصريح له اليوم الثلاثاء - "إنه لا يمانع فى السماح لشركات الطيران الخاصة بالعمل فى نقاط لا تعمل بها للطيران وذلك فى إطار التكامل وبما لا يضر بمصالح الشركات فيما بينها ".

وأضاف أنه يضع فى أولوياته المطارات حيث يقوم بأولى جولاته التفقدية لمطار الغردقة السبت المقبل حيث يتفقد مشروعات تطوير المطار ومبنى الركاب الجديد .

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