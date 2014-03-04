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وزيرة البيئة: البدء فى تطبيق "مبادرة الفصل من المنبع" 8 مارس

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وزيرة البيئة: البدء فى تطبيق "مبادرة الفصل من المنبع" 8 مارس وزيرة البيئة: البدء فى تطبيق "مبادرة الفصل من المنبع" 8 مارس

أعلنت ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة خلال احتفالية توزيع الزى الرسمى لمنظومة "الفصل من المنبع" على شركات النظافة مساء اليوم الثلاثاء، ببيت القاهرة بالفسطاط التابع للوزارة، أنه بناء على تكليفات الدكتور إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، فقد تم البدء فى تطبيق المبادرة القومية لتحسين خدمة الجمع السكنى من خلال منظومة الفصل من المنبع.

وأضافت الوزيرة خلال الاحتفالية أنه ستقوم شركات النظافة بتقديم خدمة الجمع السكنى بحى الدقى كمرحلة أولى، ومراجعة الاستعدادات النهائية لتنفيذ المبادرة يوم السبت المقبل الموافق 8 مارس.

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