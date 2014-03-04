المعاهد الأزهرية: اختبارات شغل وظيفة محفظ قرآن أوشكت على الانتهاء

أعلن الشيخ أحمد عبد العظيم محمد، مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية قرب الانتهاء من اختبارات التصفية للناجحين فى مسابقة شغل وظائف محفظ قرآن كريم، موضحا أنه تم امتحان مناطق الدقهلية والشرقية، الأقصر، مطروح، البحر الأحمر،

دمياط، شمال الجيزة، جنوب سيناء، بنى سويف و القليوبية، المنوفية، البحيرة، أسوان، جنوب الجيزة، الفيوم، الإسماعيلية، السويس، بور سعيد و أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية.

> وأشار عبدالعظيم أنه سيتم غدا امتحان منطقة الغربية البالغ عدد الناجحين فيها 750، بينما يأتى بعد غد أمتحان باقى الغربية، ومنطقتى كفر الشيخ، شمال سيناء البالغ عددهم 629، مبينا أنه سيتم الإعلان عن أى امتحانات أخرى عن طريق البوابة الرسمية لمشيخة الأزهر والمناطق الأزهرية.