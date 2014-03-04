أخبار عاجلة

ميسي يتفوق على «دي ماريا وبوجبا» في التمريرات الحاسمة أوروبيًا -
جوارديولا يسعى لثورة في صفوف السيتي خلال «الميركاتو» -
تشافي يحذر برشلونة من عدم التجديد لميسي -
يوفنتوس يحسم أولى صفقاته الصيفية -
هازارد يعترف: أنا لا أقارن بميسي -
احذري.. هذه «الشيكولاتة» تباع في الأسواق تهدد حياة أطفالك "صور" -
ملكة جمال كوستاريكا للسياحة ترقص بأتوبيس فى الإسكندرية -
براءة المتهم بسرقة الشيوكولاتة -
تغطية خاصة - وزير الخارجية : الرئيس السيسي سيقابل رؤساء الشركات الأمريكية الكبرى بعد قليل -
تغطية خاصة - وزير الخارجية : لقاء الرئيسين شهد حفاوة استقبال من ترامب للسيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المعاهد الأزهرية: اختبارات شغل وظيفة محفظ قرآن أوشكت على الانتهاء

Google+ Print
المعاهد الأزهرية: اختبارات شغل وظيفة محفظ قرآن أوشكت على الانتهاء المعاهد الأزهرية: اختبارات شغل وظيفة محفظ قرآن أوشكت على الانتهاء

أعلن الشيخ أحمد عبد العظيم محمد، مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية قرب الانتهاء من اختبارات التصفية للناجحين فى مسابقة شغل وظائف محفظ قرآن كريم، موضحا أنه تم امتحان مناطق الدقهلية والشرقية، الأقصر، مطروح، البحر الأحمر،

دمياط، شمال الجيزة، جنوب سيناء، بنى سويف و القليوبية، المنوفية، البحيرة، أسوان، جنوب الجيزة، الفيوم، الإسماعيلية، السويس، بور سعيد و أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية.
> وأشار عبدالعظيم أنه سيتم غدا امتحان منطقة الغربية البالغ عدد الناجحين فيها 750، بينما يأتى بعد غد أمتحان باقى الغربية، ومنطقتى كفر الشيخ، شمال سيناء البالغ عددهم 629، مبينا أنه سيتم الإعلان عن أى امتحانات أخرى عن طريق البوابة الرسمية لمشيخة الأزهر والمناطق الأزهرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365