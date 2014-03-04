الوزارة ترعى مهرجان "حلوة يا بلدى" لتنشيط السياحة الداخلية

ترعى وزارة السياحة وهيئة تنشيطها مهرجان ومعرض حلوة يا بلدى نهاية إبريل القادم، الذى يستهدف تنشيط السياحة الداخلية وغرس ثقافة الإجازات لدى المواطن المصرى من خلال تعزيز التواصل بين الجمهور والشركات والفنادق السياحية بمصر وإعطاء الفرصة لعرض أكبر قدر ممكن من العروض السياحية للجمهور.

> و يحظى المهرجان بخطة تسويقية جيدة من خلال طباعة 20000 فلاير والترويج للحدث من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وبمشاركة ممثلى وسائل الإعلام المختلفة يسبق ذلك مؤتمر صحفى لحشد وسائل الإعلام المختلفة للإعلان عن فعاليات الحدث .

> من جانبها قالت رشا العزايزى المتحدث باسم وزارة السياحة، أن الوزارة وهيئة التنشيط لا تدخر جهدا فى استعادة الحركة السياحية الوافدة خاصة بعد انحسار الحركة السياحية فى أعقاب أحداث ما بعد الثورتين، مشيرة إلى أن هيئة تنشيط السياحة لديها أجندة سياحية وتقدم المزيد من سبل الرعاية لإنجاح الأحداث والمهرجانات التى من شأنها استعادة الحركة السياحية وبث رسائل طمأنة للعالم بأن مقاصدنا السياحية أمنة .