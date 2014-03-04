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غدًا.. ملتقى حول أمن وسلامة الصحفيين أثناء تغطية الأحداث الخطرة

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غدًا.. ملتقى حول أمن وسلامة الصحفيين أثناء تغطية الأحداث الخطرة غدًا.. ملتقى حول أمن وسلامة الصحفيين أثناء تغطية الأحداث الخطرة

يبدأ غدا بأحد فنادق القاهرة الملتقى الثالث للحوار الذى تنظمه المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون بالتعاون مع مركز حماية وحرية الصحفيين بعمان، وبدعم من صندوق مبادرة الشراكة العربية بوزارة الخارجية البريطانية تحت عنوان "أمن وسلامة الصحفيين أثناء تغطية الأحداث الخطرة– رؤية نقابية.. وقانونية".

ويأتى الملتقى على خلفية التحديات التى يواجهها الإعلام والإعلاميون مع ازدياد حالات الاعتداءات والمضايقات التى تقع عليهم أثناء تأدية عملهم خصوصاً عند تغطيتهم للأحداث الخطرة مثل المظاهرات والاشتباكات والتى أصبحت حدثاً شبه يومى فى الوقت الراهن، وهو ما يطرح معه تساؤلات عدة حول أثر تلك الظروف على حرية الإعلام إجمالاً والإعلاميين خصوصاً. كما يبحث الملتقى الضمانات القانونية والنقابية باعتبارها مطلباً رئيسياً فى هذه الظروف.

وتشهد الجلسة الافتتاحية للملتقى سماع لبعض الشهادات الحية من بعض الإعلاميين الذين تعرضوا لاعتداءات متنوعة، يعقبها الجلسة الأساسية التى تتناول الموضوع من الجانب القانونى والنقابى ويرأسها الكاتب والناشر الصحفى هشام قاسم، ويتحدث بها كل من أحمد عزت المحامى والناشط الحقوقى بمؤسسة حرية الفكر والتعبير وعبير سعدى الصحفية وكيل نقابة الصحفيين ويعقب عليهما بالتوالى أ.د حمدى حسن أستاذ الإعلام ونائب رئيس جامعة الدولية ورجائى الميرغنى الكاتب الصحفى.

يشارك فى فعاليات الملتقى عدد من الصحفيين والإعلاميين الذين تعرضوا لاعتداءات خلال الفترات السابقة، ولفيف من الإعلاميين ومجلس نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة وعدد من السياسيين والحزبيين والحقوقيين والشخصيات العامة المهتمة بحرية الإعلام.

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مصر 365

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