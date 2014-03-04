ماركا: نيمار في أسوأ حالاته مع برشلونة

أ ش أ - قالت صحيفة ماركا الاسبانية اليوم الثلاثاء إن البرازيلى نيمار يمر بأسوأ مراحل مسيرته مع نادى برشلونه منذ انضمامه للنادى الكتالونى فى الصيف الماضى.

فبعد أن انهى اللاعب عام 2013 فى قمة عطائه فإنه لم يقدم المستوى المنتظر منه حتى الآن منذ أستئناف المباريات بعدانتهاء العطلة الشتوية بعد أن تعطل بسبب اصابة فى الكاحل والجدل الذى ثارحول أنتقاله للنادي الإسباني.

وعلى الرغم من الضغوط التى يعانى منها صاحب الـ22 عاما داخل وخارج الملعب إلا أنه يبقى أن أى مهاجم يتم تقييمه من خلال مايسجله من أهداف وحتى الآن سجل نيمار هدفا واحدا فى عام 2014 فى اللقاء الذى انتهى بالفوز 6-0 على رايو فاليكانو.

كما يعانى النجم البرازيلى من أجل استعادة المستوى الذى قدمه فى النصف الاول من الموسم والتخلص من عدم الفعالية على المرمى وبعد أن قدم اسوأ مبارياته بقميص البارسا امام ريال سوسيداد الاسبوع الماضى اعقب ذلك اضاعته فرصة مؤكدة للتهديف فى لقاء الميريا واستعادة ثقته فى نفسه.

ويبقى ابتعاد اللاعب عن الفريق لمدة شهركامل بسبب اصابة الكاحل بجانب عدم التركيز نتيجة الضغوط التى يواجهها داخل الملعب والمشكلات التى عانى منها خارجه بشأن صفقة انتقاله تلقى ظلالها على النجم الشاب الذى لم يثبت حتى الآن قدرته على التخلص من هذه الامور والتركيز فقط على التالق داخل المستطيل الاخضر.