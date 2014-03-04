بويول قد يعلن اعتزاله بعد قليل

دعا قائد برشلونة الإسباني وقلب دفاعه، كارليس بويول، الصحفيين إلى مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء دون أن يكشف عن السبب، فيما تشير التكهنات إلى إمكانية أن يعلن اعتزاله لكرة القدم بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة (ماركا) الإسبانية على موقعها الإلكتروني أن المؤتمر الصحفي سيبدأ الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، مبينة أن كل الاحتمالات واردة خلاله بما فيها نبأ اعتزال بويول.

ومن المعروف أن بويول، الذي سيكمل الشهر المقبل 36 عاما، لم يشارك مع برشلونة في الليجا خلال الموسم الحالي سوى في خمس مباريات، كان آخرها أمام ألميريا أول أمس الأحد وسجل خلالها هدفا.

وكانت تقارير إخبارية قد أشارت الشهر الماضي إلى إمكانية رحيل بويول عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي، لاسيما وأن مدرب البرسا خيراردو "تاتا" مارتينو لم يعد يعتمد عليه حتى بعد العودة من إصابته.