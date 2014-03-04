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رسميا .. أرسنال يعلن تجديد تعاقد روزيسكي وميرتساكر

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رسميا .. أرسنال يعلن تجديد تعاقد روزيسكي وميرتساكر رسميا .. أرسنال يعلن تجديد تعاقد روزيسكي وميرتساكر

أعلن أرسن فينجر المدير الفني لأرسنال عن تجديد تعاقده مع الثنائي بيير ميرتساكر مدافع الفريق وتوماس روزيسكي لاعب الوسط يوم الثلاثاء.

ميرتساكر -29 عاما- انضم إلى أرسنال من فيردر بريمن في أغسطس 2011، ويخوض الموسم الثالث مع المدفعجية حتى الآن وشارك في 110 مباراة، وأحد قادة المدفعجية.

روزيسكي -33 عاما- يخوض موسمه الثامن مع أرسنال، خاض 209 مباراة.

ولم يعلن فينجر عن المدة التي يستمر فيها تعاقد أرسنال مع الثنائي.

وقال فينجر للموقع الرسمي لأرسنال: "مسرورون للغاية لالتزام ميرتساكر وروزيسكي بتجديد تعاقدهما مع الفريق".

وأضاف "إنهما لاعبين أستثنائيين وأثبتوا قدراتهما مع الفريق .. وهذه الأخبار الجيدة ستساعد في إضافة المزيد لأرسنال".

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