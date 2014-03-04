رسميا .. أرسنال يعلن تجديد تعاقد روزيسكي وميرتساكر

أعلن أرسن فينجر المدير الفني لأرسنال عن تجديد تعاقده مع الثنائي بيير ميرتساكر مدافع الفريق وتوماس روزيسكي لاعب الوسط يوم الثلاثاء.

ميرتساكر -29 عاما- انضم إلى أرسنال من فيردر بريمن في أغسطس 2011، ويخوض الموسم الثالث مع المدفعجية حتى الآن وشارك في 110 مباراة، وأحد قادة المدفعجية.

روزيسكي -33 عاما- يخوض موسمه الثامن مع أرسنال، خاض 209 مباراة.

ولم يعلن فينجر عن المدة التي يستمر فيها تعاقد أرسنال مع الثنائي.

وقال فينجر للموقع الرسمي لأرسنال: "مسرورون للغاية لالتزام ميرتساكر وروزيسكي بتجديد تعاقدهما مع الفريق".

وأضاف "إنهما لاعبين أستثنائيين وأثبتوا قدراتهما مع الفريق .. وهذه الأخبار الجيدة ستساعد في إضافة المزيد لأرسنال".