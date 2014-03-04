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نصري: لو لم يكن توريه من إفريقيا لاعتبروه الأفضل في العالم

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نصري: لو لم يكن توريه من إفريقيا لاعتبروه الأفضل في العالم نصري: لو لم يكن توريه من إفريقيا لاعتبروه الأفضل في العالم

يعتقد الفرنسي سمير نصري صانع ألعاب مانشستر سيتي أن زميله الإيفواري يايا توريه هو أفضل لاعب وسط في العالم، ولكنه يعاني بسبب أصوله الإفريقية.

توريه يقدم مستوى مبهرا مع مانشستر سيتي، وقاده مؤخرا للتتويج بكأس رابطة المحترفين مسجلا هدفا خرافيا في الفوز على سندرلاند 3-1.

وقال نصري لصحيفة "جارديان" البريطانية: "لو لم يكن من إفريقيا لقال عنه الجميع أنه أفضل لاعب وسط في العالم، فهو يستطيع أن يفعل كل شئ ويسجل الأهداف.. فهو يدافع ويهاجم ويلعب بقوة عندما يمتلك الكرة".

وأوضح "عليك أن تكون معجبا بطريقة لعبه لأنه لاعب عظيم، من الممكن أن أكون متحيزا لأنه زميلي، ولكنه بالنسبة لي ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في مركزه في العالم".

واستدرك مضيفا "بالتأكيد لا يأتي لصالحه أنه من كوت ديفوار، فلو كان من البرازيل أو الأرجنتين لتحدث الجميع عنه، فهناك أندية تدفع 40 أو 50 مليون جنيه إسترليني في لاعب لمجرد أنه من هاتين البلدين".

ويحافظ توريه صاحب الـ30 عاما على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثالث على التوالي.

وأتم نصري "لاعب مثل توريه فاز بكل شئ، أخبرني عن لاعب ارتكاز يتقدم للأمام مثله ويسجل 16 أو 17 هدفا في الموسم، أخبرني عن لاعب مثله وبعدها لنتحدث".

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