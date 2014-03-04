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الخميس المقبل .. مؤتمر بالأقصر حول حقوق المعلمين

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الخميس المقبل .. مؤتمر بالأقصر حول حقوق المعلمين الخميس المقبل .. مؤتمر بالأقصر حول حقوق المعلمين

يعقد وفد "الجبهة الموحدة للمعلمين"، الخميس 6 مارس الجارى، مؤتمر "أجر المعلم بين الحقيقة ومزاعم الوزارة"، بمحافظة الأقصر، وذلك فى ختام جولاتها بمحافظات الصعيد، تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الأول للجبهة بضرورة عقد مجموعة من المؤتمرات، لحشد جهود المعلمين حول الاتفاق على القيام بفعاليات موحدة للمطالبة بحقوق المعلمين.

وقال حسين إبراهيم، وكيل نقابة المعلمين المستقلة بالقاهرة، وعضو الجبهة الموحدة للمعلمين، أنهم تلقوا دعوة من اتحاد معلمى محافظة الأقصر، لعقد المؤتمر بحضور نخبة من مؤسسى الجبهة الموحدة من القاهرة والمحافظات، لافتا الى أن الوفد سيضم كلا من :" أحمد الأشقر نقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد، ومنسق الجبهة الحره لنقابة المهن التعليمية، وعبد الناصر اسماعيل رئيس اتحاد المعلمين المصريين".

كانت الجبهة قد بدأت أولى فعالياتها بمؤتمر بمحافظة سوهاج الجمعة 21 فبراير الماضي، وشملت محافظتى قنا وأسيوط.

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مصر 365