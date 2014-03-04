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سفير مصر بالأردن: اجتماع مصرى أردنى عراقى فى عمان بعد غد

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سفير مصر بالأردن: اجتماع مصرى أردنى عراقى فى عمان بعد غد سفير مصر بالأردن: اجتماع مصرى أردنى عراقى فى عمان بعد غد

أفاد السفير خالد ثروت سفير لدى الأردن اليوم الثلاثاء بأن وزير البترول المصرى المهندس شريف إسماعيل سيلتقى مع وزيرى الطاقة والثروة المعدنية الأردنى الدكتور محمد حامد والنفط العراقى عبدالكريم لعيبى بعد غد الخميس فى العاصمة الأردنية للبحث فى مشروع خط نفط البصرة/العقبة.

وقال السفير ثروت - إن وزير البترول سوف يبدأ مساء غد الأربعاء زيارة للمملكة تستغرق عدة أيام، يلتقى خلالها وزيرى الطاقة الأردنى والنفط العراقى للبحث فى ترتيبات تمديد أنبوب النفط عبر الأراضى المصرية إلى البحر المتوسط. وأشار السفير المصرى إلى أن الوزراء الثلاثة سوف يستكملون مباحثاتهم فى مدينة العقبة يوم الجمعة المقبل .. كما سيتفقدون عددا من المشروعات الموجودة بالمدينة.

جدير بالذكر أن أنبوب النفط يمتد من حقول البصرة جنوب العراق مرورا بغرب العراق وبطول 700 كم .. فيما سيشق طريقه فى الأراضى الأردنية إلى محافظة العقبة بطول 1000 كم.

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مصر 365

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