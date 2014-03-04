بالفيديو.. مشروع تخرج لطالبة بالجامعة الألمانية يرصد مشكلة القمامة

طرحت الطالبة نادية ڤرنلى، بمرحلة البكالوريوس بكلية العلوم والفنون التطبيقية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، فكرة التركيز على إيجاد الحلول لمشكلة "القمامة" كنموذج يعانى منه المجتمع المصرى بأكمله، وذلك فى إطار مشروع التخرج الخاص بها.

وقالت الجامعة الألمانية، فى بيان إعلامى من الجامعة اليوم الاثنين، إن فكرة مشروع التخرج التى قدمتها الطالبة، تعكس عمل المصمم التقنى الذى يرتكز على إيجاد الحلول المناسبة اللازمة لمشكلة ما، قد يعانى منها مجتمع بأكمله فتلك الدراسة الأكاديمية التطبيقية هى التى توفرها كليات الفنون التطبيقية لدارسيها، فهى تضع الدارس داخل كيان لابد له فيه من الانخراط فى هموم ومشاكل المجتمع المحيط، وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وبدأت الطالبة نادية ڤرنلى، من خلال الفيديو الذى صممته لحل مشكلة القمامة، بعرض بدايتها ثم تعاقب المراحل المرتبطة بها حتى تصل إلى الذروة فى جمع المعلومات وتحليلها، ومن ثم وضع الحلول المناسبة اللازمة للقضاء عليها.

وقالت "ڤرنلى" إن هذا المشروع الذى نفذته وناقشته مع أساتذتها يتسق تماما مع ما استوعبته فى المراحل الدراسية التطبيقية بالكلية، وإن التركيز الذى يقتصر على مجرد معالجة الأعراض الناتجة عن أى مشكلة لا يأتى بالنتائج المحددة له، لافتة إلى أنه لابد من الأخذ فى الاعتبار توقع الآثار المستقبلية المترتبة لتلك الحلول، خاصة وأن كل واحدة منها تتأثر بيئتها الجزئية والكلية.

ومن جانبه، قال الدكتور قاسم سعيد، عميد كلية العلوم والفنون التطبيقية بالجامعة الألمانية، إن المشروع المعنون باسم "أثر إلقاء النفايات" الذى نفذته الطالبة نادية "ڤرنلى"، دار حول شقين، الشق الأول هو تناول تأثير إلقاء القمامة فى الطرقات "حتى لو كانت البداية قطعة صغيرة من الورق، أو زجاجة بلاستيكية فارغة"، وقيام المسئولين بحرقها للتخلص منها وما ينجم عن هذا المشهد المتكرر لدى المشاهد له الذى يراه دوما أمرا عاديا، ومن ثم تصبح عادة اجتماعية سيئة يتناوبها أفراد المجتمع، وتؤثر بشكل سلبى مباشر على البيئة وعلى المواطنين مما يصيبهم بالعديد من الأمراض من انبعاث الغازات السامة الضارة الناجمة من هذه العملية جراء استنشاق الإنسان لها، وما ينجم عنها من أمراض، مثل القلب والسرطان.

وتابع سعيد، "أما عن الشق الثانى ففيه تطرقت الطالبة إلى النظام المتبع عالميا والخاص ببيع القمامة بالوزن للعديد من الهيئات المتخصصة بغرض إعادة تدويرها، ولكن هذا البيع يتم بأسعار زهيدة للعديد من بلدان العالم، ولنأخذ الصين كمثال "حيث يبلغ سعر بيع طن القمامة فى مصر حوالى الثلاثة آلاف جنيه" ويتم ذلك من خلال شركات النظافة الأجنبية التى تستعين بها مصر فى تنظيف الطرقات وجمع القمامة بها ثم ترد على هيئة منتج مصنع يتم بيعه لنا من جديد بأسعار مرتفعة تصل إلى خمسة أضعاف سعر بيعها، وبذلك تصبح الدولة مستوردة لسلعة أو منتج ما كان من الأساس ملك لها، ويؤثر سلبا على الاقتصاد الوطنى".