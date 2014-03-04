أخبار عاجلة

ميسي يتفوق على «دي ماريا وبوجبا» في التمريرات الحاسمة أوروبيًا -
جوارديولا يسعى لثورة في صفوف السيتي خلال «الميركاتو» -
تشافي يحذر برشلونة من عدم التجديد لميسي -
يوفنتوس يحسم أولى صفقاته الصيفية -
هازارد يعترف: أنا لا أقارن بميسي -
احذري.. هذه «الشيكولاتة» تباع في الأسواق تهدد حياة أطفالك "صور" -
ملكة جمال كوستاريكا للسياحة ترقص بأتوبيس فى الإسكندرية -
براءة المتهم بسرقة الشيوكولاتة -
تغطية خاصة - وزير الخارجية : الرئيس السيسي سيقابل رؤساء الشركات الأمريكية الكبرى بعد قليل -
تغطية خاصة - وزير الخارجية : لقاء الرئيسين شهد حفاوة استقبال من ترامب للسيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الصحة: المرور على المدارس أولى أيام الدراسة لرصد حالات الأنفلونزا

Google+ Print
الصحة: المرور على المدارس أولى أيام الدراسة لرصد حالات الأنفلونزا الصحة: المرور على المدارس أولى أيام الدراسة لرصد حالات الأنفلونزا

أكد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، أنه على الرغم من انخفاض عدد الإصابات بالأنفلونزا الموسمية بصورة كبيرة، إلا أنه تم اصدار تعليمات للمديريات الصحية بالمرور على المدارس، السبت المقبل، بالتزامن مع أولى أيام الفصل الدراسى الثانى، وذلك لرفع الإجراءات الوقائية ورصد أى حاﻻت إصابة.

وأضاف حاﻻت المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة حول تطورات مرض الأنفلونزا الموسمية، أنه سيتم ايضا التواصل بين المديريات الصحية والإدارات الطبية بالمدارس، مع عقد ندوات لتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من العدوى، كذلك سيتم التواصل مع إدارات المدن الجامعية للتوعية بكيفية مكافحة العدوى، مع متابعة عمل مطابخ تلك المدن وخزانات المياه بها.

وأشار عدوى: "أنه لا يوجد أى داعى للقلق مما أثير مؤخرا حول وجود إصابات بالجذام فى ، خاصة وأنه يعد من الأمراض النادرة للغاية فى مصر ويشفى بمجرد بدء العلاج بالمضادات الحيوية، مضيفا أن حملة شلل الأطفال المحدودة التى تم تنظيمها بشمال سيناء، بعد ظهور عينات بيئية برفح الفلسطينية وقطاع غزة، لرفع مناعة الأطفال، مؤكدا عدم وجود أى حالات إصابة بالمرض فى مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

تغطية خاصة - وزير الخارجية : ترامب أكد على دعم كامل لمصر سياسياً وإقتصادياً وضد الإرهاب

تغطية خاصة - وزير الخارجية : ترامب أكد على دعم كامل لمصر سياسياً وإقتصادياً وضد الإرهاب

«تميم» يرصد 200 مليون دولار لاغتيال شخصيات مصرية بارزة!

«تميم» يرصد 200 مليون دولار لاغتيال شخصيات مصرية بارزة!

صحيفة: السيسى أول رئيس مصرى يستقبله حرس الشرف بأعلام الـ50 ولاية منذ 2009

صحيفة: السيسى أول رئيس مصرى يستقبله حرس الشرف بأعلام الـ50 ولاية منذ 2009