الصحة: المرور على المدارس أولى أيام الدراسة لرصد حالات الأنفلونزا

أكد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، أنه على الرغم من انخفاض عدد الإصابات بالأنفلونزا الموسمية بصورة كبيرة، إلا أنه تم اصدار تعليمات للمديريات الصحية بالمرور على المدارس، السبت المقبل، بالتزامن مع أولى أيام الفصل الدراسى الثانى، وذلك لرفع الإجراءات الوقائية ورصد أى حاﻻت إصابة.

وأضاف حاﻻت المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة حول تطورات مرض الأنفلونزا الموسمية، أنه سيتم ايضا التواصل بين المديريات الصحية والإدارات الطبية بالمدارس، مع عقد ندوات لتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من العدوى، كذلك سيتم التواصل مع إدارات المدن الجامعية للتوعية بكيفية مكافحة العدوى، مع متابعة عمل مطابخ تلك المدن وخزانات المياه بها.

وأشار عدوى: "أنه لا يوجد أى داعى للقلق مما أثير مؤخرا حول وجود إصابات بالجذام فى مصر، خاصة وأنه يعد من الأمراض النادرة للغاية فى مصر ويشفى بمجرد بدء العلاج بالمضادات الحيوية، مضيفا أن حملة شلل الأطفال المحدودة التى تم تنظيمها بشمال سيناء، بعد ظهور عينات بيئية برفح الفلسطينية وقطاع غزة، لرفع مناعة الأطفال، مؤكدا عدم وجود أى حالات إصابة بالمرض فى مصر.