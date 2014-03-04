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السبت.. حلقة نقاشية لـ"التجمع" حول النظام الانتخابى لمجلس النواب

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السبت.. حلقة نقاشية لـ"التجمع" حول النظام الانتخابى لمجلس النواب السبت.. حلقة نقاشية لـ"التجمع" حول النظام الانتخابى لمجلس النواب

تنظم مكتبة خالد محيى الدين بحزب التجمع صباح السبت القادم، حلقة نقاشية تحت عنوان "النظام الانتخابى لمجلس النواب".

يشارك فى الحلقة كل من الدكتور أحمد سعيد، وعبدالغفار شكر، وأحمد عيد، وعبدالناصر قنديل، وأحمد فوزى، والدكتورة عبلة عبداللطيف، والسيد عبد العال، وعمرو هاشم ربيع، وخالد داود، وعصام شيحا، وخالد يوسف، وفؤاد بدراوى، وسامح عاشور، ومجدى شرابية، وصدقى القصير، والدكتورة مريم مراد، وصفاء زكى مراد، والدكتور محمد أبو الغار، وصلاح عدلى، والسفيرة ميرفت التلاوى، وعبد الحميد كمال، والدكتورة هويدا عدلى ويتولى إدارة الحلقة النقاشية حسين عبد الرازق.

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مصر 365