العمل الدولية:تنفيذ مشروع فى مصر لتشغيل الشباب فى الملابس والزراعة

أكد الدكتور يوسف القريوتى مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن المنظمة تنفذ مع المستثمرين ورجال الأعمال برنامج لتشغيل الشباب فى مجال الملابس والزراعة.

وأضاف القريوتى خلال حفل توقيع اتفاقية مع جمعية مستثمرى العاشر من رمضان أن توفير فرص عمل لائقة يعنى عدم توقيع العامل على "استمارة 6"، موضحا أن مصر كبقية الدول العربية تعانى من نقص فرص العمل اللائقة.

وأشار القريوتى إلى أن العمل مع جمعيات المستثمرين لتوفير عمالة مدربة جزء من المسئولية الاجتماعية لخلق فرص العمل للمجتمع المصرى، ويمكن من خلال التعاون مع الجمعية توفير آلاف من فرص العمل فى قطاعات صناعية مختلفة .

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