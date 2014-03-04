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شركة القلعة تحقق أرباحًا قدرها 10.5 مليون جنيه لعام 2013

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شركة القلعة تحقق أرباحًا قدرها 10.5 مليون جنيه لعام 2013 شركة القلعة تحقق أرباحًا قدرها 10.5 مليون جنيه لعام 2013

انعقد مجلس إدارة شركة القلعة لاعتماد القوائم المالية غير المجمعة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

وبلغت إيرادات شركة القلعة 126.6 مليون جنيه خلال عام 2013، ما نتج عنه صافي أرباح قدرها 10.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقابل خسائر بقيمة 66.4 مليون جنيه خلال عام 2012، علمًا بأن الفترة المالية الممتدة بين أول أكتوبر ونهاية ديسمبر 2013 تمثل الربع الرابع على التوالي الذي تحقق الشركة أرباحًا خلاله بفضل استقرار أتعاب الاستشارات وتسجيل صافي عائدات تمويلية وتوزيعات أرباح من شركات تابعة.

وفي هذا السياق أوضح أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن الإدارة ركزت على خفض المخاطر طوال العام، وهو ما انعكس على الأداء المالي للشركة بصورة منفردة وكذلك الشركات التابعة التي بدأت النشاط. وأعرب هيكل أن الشركة تتطلع إلى إتمام زيادة رأس المال في أواخر مارس وكذلك مواصلة برنامج التحول الاستراتيجي إلى شركة استثمارية قابضة.

وقرر مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأخير الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة في يوم الاثنين الموافق 17 مارس 2014 من أجل النظر في الموافقة على آلية سداد المديونيات المستحقة لمساهمي الشركة والناجمة عن زيادة حصص ملكية القلعة في الشركات التابعة بقيمة 3.5 مليار جنيه تقريبًا وذلك من خلال الاكتتاب في الأسهم غير المغطاة عن طريق المقاصة بين حقوق المساهمين مستحقة السداد قبل الشركة وبين قيمة الأسهم المطروحة.

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