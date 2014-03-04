نبيل فهمى يتوجه إلى روما للمشاركة فى مؤتمر دولى حول الأوضاع بليبيا

كتبت أميرة عبد السلام وآمال رسلان ومحمد طنطاوى

توجه نبيل فهمى وزير الخارجية اليوم إلى العاصمة الإيطالية روما لحضور مؤتمراً دولياً حول الأوضاع فى ليبيا وبحث سبل تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى هناك، وذلك بمشاركة عدد كبير من وزراء الخارجية من دول العالم ومن بينهم وزيرى خارجية الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية ودولاً أوروبية، بالإضافة إلى عدد من دول الجوار لليبيا.

وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير د. بدر عبد العاطى أن فهمى سيزور خلال تواجده فى روما الفاتيكان حيث يلتقى هناك بقداسة البابا "فرانسيس" بابا الفاتيكان، بالإضافة إلى مقابلة كل من رئيس وزراء ووزير خارجية الفاتيكان وذلك فى إطار الحرص المتبادل على دعم العلاقات الثنائية بين الجانبين وتنشيط الحوار بين الأديان.

أضاف عبد العاطى أن الوزير فهمى سيلتقى على هامش المؤتمر الدولى حول ليبيا بعدد من وزراء خارجية الدول المشاركة فى المؤتمر كالولايات المتحدة وروسيا الاتحادية، فضلاً عن عدد من الوزراء الأوروبيين من بينهم وزيرة خارجية إيطاليا الجديدة، وسيختتم زيارته بلقاء مع مستشار رئيس الوزراء الايطالى للشئون الأمنية. ونوه المتحدث بأن هذه اللقاءات ستتناول العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها الأوضاع فى ليبيا والقضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع فى القارة الإفريقية.

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