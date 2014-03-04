بالصور.. بروتوكول للتعاون بين جامعة سوهاج وأسمنت أسيوط‎

وقعت كلية الهندسة بجامعة سوهاج، بروتوكولاً للتعاون مع رئيس شركة أسمنت أسيوط اليوم 4أبريل بقاعة مجلس الجامعة، صرح بذلك الدكتور نبيل نور الدين، رئيس الجامعة وقال إن هذا البروتوكول يأتي تفعيلاً لما تسعي إليه الجامعة للشراكة مع مؤسسات المجتمع الاقتصادية والتنموية التي قد تساهم في رفع المنتج التي تخرجه الجامعة وهو الطالب .

> وأضاف رئيس الجامعة، أن الدكتور السيد عصام عميد كلية الهندسة ممثلاً عن الجامعة قد وقع علي البروتوكول مع جيسوس كانديس نائب رئيس شركة أسمنت اسيوط .

كما أشار نور الدين، إلي أن هذا التعاون يقضي بتدريب طلبة وطالبات كلية الهندسة بمقر الشركة بأسيوط، كما قدمت شركة الاسمنت بمقتضي هذا البروتوكول معمل بحثي لكلية الهندسة بمبلغ 15 ألف جنيه، ومشاركة من الشركة لطلبة الكلية فإنها سوف تشارك بمبلغ 10 آلاف جنيه في حفل الخريجين .

ومن جانبه رحب جيسوس كانديس،نائب رئيس شركة أسمنت أسيوط، بمطلب رئيس الجامعة في وجود تبادل طلابي لكليات الجامعة مع نظائرها من كليات الجامعة الخاصة التي يملكها رئيس الشركة بالمكسيك .