المالية: 119.5 مليار جنيه عجز الموازنة خلال 7 أشهر

انخفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو – يناير) 2013 / 2014 ليصل إلى 119.597 مليار جنيه أي ما يعادل 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 119.825 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه .

وأشار تقرير لوزارة المالية اليوم إلى انخفاض نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 1.7 نقطة مئوية خلال 7 شهور مقابل 2.6 نقطة مئوية خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.

وأوضح أن إيرادات الدولة زادت خلال الفترة (يوليو – يناير) 2013 / 2014 لتصل إلى 217.93 مليار جنيه مقابل 169.72 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، وذلك بفضل الإيرادات غير الضريبية التي سجلت 84.065 مليار جنيه، والإيرادات الضريبية 133.865 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إيرادات الضرائب على الدخل خلال الفترة (يوليو – يناير) 2013 / 2014 لتسجل 63.791 مليار جنيه مقابل 53.614 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، فضلا عن صعود الضرائب على الممتلكات مسجلة 11.106 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 9.488 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

كما زادت الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) لتسجل 9.887 مليار جنيه خلال 7 شهور مقابل 9.581 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بينما انخفضت الضرائب على السلع والخدمات لتصل إلى 48.839مليار جنيه مقارنة مع 52.097 مليار جنيه.

وزادت عوائد الملكية لتصل إلى 29.174 مليار جنيه مقارنة مع 26.142 مليار جنيه، وارتفعت حصيلة بيع السلع والخدمات مسجلة 12.721 مليار جنيه خلال 7 أشهر مقابل 8.505 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له .

وذكر التقرير أن إجمالي المصروفات ارتفع خلال الفترة (يوليو – يناير) 2013 / 2014 ليصل إلى 333.529 مليار جنيه مقابل 288.929 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، حيث زاد باب الأجور وتعويضات العاملين خلال 7 أشهر مسجلا 95.153 مليار جنيه مقابل 78.553 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه .

وصعد باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليصل إلى 100.989 مليار جنيه خلال 7 شهور مقابل 91.227 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق له، وزادت مدفوعات الفوائد خلال (يوليو – يناير) 2013 / 2014 لتسجل 85.46 مليار جنيه مقارنة مع 472ر73 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه .

وزاد باب شراء اصول غير مالية (الاستثمارات) مسجلا 18.669 مليار جنيه خلال 7 شهور مقابل 15.42 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له .

أ ش أ