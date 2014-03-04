النيابة تستعجل تقرير «الطب الشرعي» حول تعاطي نجل مرسي «الحشيش»

استعجلت نيابة بنها، الثلاثاء، تقرير مصلحة الطب الشرعي حول نتيجة فحص المخدرات المضبوطه، بحوزة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي وصديقه، بعد ضبطهما داخل سيراة بمنقطة العبور بحوزتهما «سجائر حشيش».

كما استعجلت النيابة تحريات المباحث حول ظروف الواقعة، وطلبت استدعاء قوة الضبط لسؤالهم حول الواقعة، كما طلبت مالك السيارة لسؤاله.

كان الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث باسم الطب الشرعي، قال في تصريحات صحفية، الأحد، إنه تم الانتهاء من تحليل عينات نجل محمد مرسي وصديقه، وأن التحاليل جاءت إيجابية وأثبتت تعاطي نجل مرسي وصديقه لمخدر «الحشيش».

قررت نيابة بنها الكلية، الأحد، إخلاء سبيل عبدالله، نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، وصديقه محمد عماد عبدالمنعم الشامي من سراى النيابة، بعد الحصول على عينة دماء منهما، وإرسالها لمصلحة الطب الشرعي، لبيان ما إذا كانت بها مواد مخدرة من عدمه، على ذمة التحقيق فى واقعة ضبط سيجارتي حشيش بحوزتهما داخل سيارة ملاكي بمدينة العبور.

كان اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من المقدم حازم سعد، رئيس مباحث العبور، بالواقعة.

أكدت تحريات اللواء عرفة حمزة، مدير المباحث، والعميد أسامة عايش، رئيس المباحث، أنه أثناء استقلال عبدالله محمد مرسي، نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، السيارة رقم «9836 و . ن» أسكودا سوداء اللون وبصحبته أحد أصدقائه بطريق بلبيس الصحراوي قادمين من محافظة الشرقية ومتوجهين إلى التجمع الخامس وبتفتيش السيارة عثر بداخل التابلوه على سيجارة بها حشيش وفي طفاية السيارة سيجارة أخرى، وتولت النيابة التحقيق.