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وزير الصحة يفاجئ مستشفى بولاق الدكرور ويؤكد على تطبيق معايير دولية لمكافحة العدوى

  • مصر
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قام الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة والسكان، الثلاثاء، بزيارة مفاجئة لمستشفى بولاق الدكرور وذلك للوقوف على مستوى الخدمة الطبية للمرضى.

وتفقد الوزير أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية، واستمع فيها لعدد من المواطنين، كما استمع إلى عدد من الأطباء والممرضين ووعد بالعمل على تلبية مطالبهم، وذلك دعما لوصول الخدمات الصحية المجودة للمرضى.

وقال الوزير إن المنظومه الصحية المتكاملة تتطلب تطبيق المعايير الدولية من مكافحة العدوى بالمستشفيات، وكذلك أسس الجودة الطبية الشاملة والتي يراها قريبة المنال شريطة تعاون كل الجهات وجميع مقدمي الخدمة.

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