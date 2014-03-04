محامي بـ”شباب ماسبيرو: مقتل 14 قبطيا مصريا بليبيا في 2013..والدولة لم تحرك ساكنا

قال فايز سعيد المحامي بمؤسسة ”شباب ماسبيرو” إن أحداث ليبيا الأخيرة التي راح ضحيتها 7 من الأقباط المصريين تذكرنا بالفرق بين ما فعله الرئيس الراحل أنور السادات مع معمر القذافي عندما تم الاعتداء على المصريين في ليبيا والفرق بين ما تفعله الدولة الآن.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي : “قتل 14 مسيحيا مصريا في ليبيا على مدار عام 2013، مشيرا إلى أن الدولة لم تحرك ساكنا إلا في حالات اختطاف المسئولين في ليبيا، وكأننا لسنا مصريين”.

وأشار “فايز” إلى لقائهم بالسفير علي العشيري بوزراة الخارجية في مارس 2013، قائلا” صدمنا عندما نفى ما يتعرض له الأقباط المصريين في ليبيا من انتهاكات، الدولة تتفنن في تبرير فعل القاتل، أو ترضى بما يفعله القاتل”.

وقال فايز إن السفير الليبي أعلن خلال لقاء معهم، عن أن ليبيا تعاني من فشل الدولة”، معربا عن استيائه من رد فعل الحكومة المصرية حول قتل الأقباط في ليبيا واصفا السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية بأنه كوميدي، ويبرر جرائم القتل في ليبيا.