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إحالة البلتاجي وصحفية بأخبار اليوم للجنايات لاتهامهما بسب وقذف مرتضى منصور

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إحالة البلتاجي وصحفية بأخبار اليوم للجنايات لاتهامهما بسب وقذف مرتضى منصور إحالة البلتاجي وصحفية بأخبار اليوم للجنايات لاتهامهما بسب وقذف مرتضى منصور

البلتاجى

أمر المستشار عمرو غراب رئيس نيابة بولاق أبو العلا، بإحالة القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، وصحفية بجريدة أخبار اليوم بإحالتهما لمحكمة الجنايات، لاتهامهما فى واقعة سب وقذف المستشار مرتضى منصور.

وتعقد أولى جلسات محاكمة المتهمين فى معهد الامناء بطرة وذلك لدواعى أمنية، وتم اعلان محمد البلتاجى عن المحاكمة بمحبسه واعلان الصحفية بموقع عملها.

وحددت نيابة بولاق أبو العلا  جلسة 8 مارس الجارى لنظر أولى جلسات محاكمة  القيادى الاخوانى محمد البلتاجى , وصحفية بجريدة اخبار اليوم , وذلك لقيام الثانية بنشر تصريح خاص على لسان البلتاجى يفيد قيام مرتضى منصور باقتحام مكتب النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله, واجباره على تقديم استقاله, والتى اثبتت تحريات ضباط مباحث بولاق ابو العلا عدم صحة الواقعة.

 

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