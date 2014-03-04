محلب : مصر تتيح مناخا جيدا لرجال الأعمال والاستثمار

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن مصر تتيح مناخا جيدا لرجال الأعمال والاستثمار.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء إبراهيم محلب ومنير فخرى عبد النور وزير الاستثمار والتجارة والصناعة وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى مع وفد رفيع المستوى من شركة كوكا كولا بقيادة رئيس شركة أحمد بوزر .

وقال محلب – وفق بيان للشركة – “إنه على مدى أكثر من 70 عاما حافظت الشركة على تواجدها القوى فى السوق المصرى، وهو خير رسالة على أن مصر تتيح مناخا جيدا لرجال الأعمال والمستثمرين” .

من جانبه ،أوضح وزير الصناعة دور المناطق الحرة الهام في استقطاب الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات إلى مصر .. مشيرا الى أن الشركة ستقوم خلال الفترة المقبلة بالالتزام بالاستثمار في مصرفضلا عن قيامها بالتصدير لأكثر من 40 دولة من مصر.

من جانبه ، قال أحمد بوزر رئيس شركة كوكاكولا إن الشركة لديها التزام نحو مصر ومستقبلها، وبالتعاون مع شركاء التعبئة تصل الاستثمارات إلى 500 مليون دولار أمريكى على مدى السنوات الثلاث المقبلة وذلك من خلال المصروفات الرأسمالية ومشروعات تجارية ومجمتعية متنوعة.

وأوضح أن عدد العاملين بالشركة يبلغ نحو 12000 موظف مصري بالإضافة إلى توفيرها لأكثر من 120000 فرصة عمل غير مباشرة من خلال سلسلة القيمة ، وتشمل البرامج المجتمعية للشركة مشروع تنميه 100 قريه والذى تقوم بموجبه شركة كوكا كولا بتطوير100 قرية ريفية بحلول عام 2020 ، ورفع مستوى البنية التحتية وتوفير وصول المياه النظيفة لعشرات الآلاف من المصريين في الريف.

أ ش أ