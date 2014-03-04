بالصور..رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفودا من تنزانيا والعراق لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور السيد احمد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة على هامش المؤتمر الدولي لكلية التمريض ممثلين من جامعة ربارين باقليم كرستان العراق وجامعة دار السلام بتنزانيا يضم الدكتورة سناء صهيب عميد كلية التمريض و ممثل جامعة ربارين بإقليم كردستان العراق ، الدكتور سمير لافى بجامعة ربارين ، الدكتور تواليب نجوما مدير مركز الأورام بجامعة دار السلام بتنزانيا والدكتورة انستثيا جيل مدير المركز التعليمي المستمر للتمريض بتنزانيا، وبحضور الدكتورة امانى شبل عميد كلية التمريض والدكتورة نسرين صلاح المشرف العام على مكتب الوافدين .

تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين جامعة المنصورة وكلية التمريض بجامعة ربارين بالعراق وكلية التمريض بتنزانيا، وأكد الدكتور السيد عبد الخالق أن الجامعة على استعداد للتعاون مع أشقائنا فى الدول العربية وأيضا الدول الأفريقية وبالأخص كليات التمريض بالعراق وتنزانيا وتدريب الكوادر التمريضية بالمراكز الطبية لجامعة المنصورة واكتساب الخبرات المتنوعة من 12 مركز طبي متخصص .

كما أضاف أن الجامعة على استعداد لعرض منح للعلاج المجاني بمستشفيات الجامعة للمرضى من تنزانيا .

وعبر الدكتور سمير لافى عن سعادته لتواجده فى رحاب جامعة المنصورة وانه انبهر من الانجازات الطبية والوحدات المختلفة للجامعة ومستشفياتها كما عبر ان جامعة المنصورة تعد صرحا طبيا عظيما سنعمل جاهدين لعقد برتوكولات تعاون مختلفة للاستفادة من الخبرات الطبية المميزة للجامعة في مجال التمريض وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والإشراف المشترك بين الجامعتين .

وأشار الدكتور تواليب نجوما أن هذه هي الزيارة الأولى له لجامعة المنصورة وان هذه الزيارة تعد فرصة عظيمة لما شاهده من تقدم واستخدام أساليب تعليم حديثة فى مجال التمريض والمجال الطبي وسيتم قريبا عقد برتوكولات تعاون تشمل تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب وعقد دورات تدريبية لتبادل الخبرات .