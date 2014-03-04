رئيس المصرية للمطارات : السيطرة علي حريق بطائرة بتجربة طواريء بمطار أسوان

صرح الطيار جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات أن مطار أسوان الدولي شهد فعاليات تجربة طوارئ للوقوف علي مدى استعداد المطار والأجهزة المعنية لمواجهة الأزمات و الحوادث وأن هذه التجارب الجزئية تجرى مرتان سنوياً.

وأشار الطيار سيد عبد الغفار مدير مطار أسوان الدولي أن إجراء التجربة كان بالإمكانيات المتاحة وبوجود جميع العاملين بالمطار , تم أثناء التجربة حدوث إصابة حقيقية نتيجة الأداء الحماسي القوى , والسيناريو عبارة عن عطل بالبوجي الخاص بالطائرة الجانب الأيسر علي المدرج المستخدم رقم 35/17 مما أدي إلي فقد السيطرة علي الطائرة وانحرافها عن المدرج لمسافة 100 متر جهة اليسار بالمنطقة الرملية وأرتطم الجناح الأيسر بالأرض مما أدي إلي اشتعال النيران في الجناح الأيسر .

وقال ظهر مدى الاستعداد والتوافق بين أدارة مطار أسوان و والأجهزة المعنية لمواجهة الحوادث الطارئة , وظهر الالتزام التام بين جميع المشاركين سواء العاملين بالمطار أو خارجها .