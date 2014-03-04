عبد النور : شركات بريطانية تزور مصر لبحث إقامة مشروعات جديدة داخل السوق المصري

أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار أنه سيزور القاهرة خلال الاشهر القليلة المقبلة عدد من كبريات الشركات البريطانية للتعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة وبحث إقامة مشروعات مشتركة مع نظرائهم من الشركات المصرية ،لافتاً إلى أن الوفد البريطانى سيضم أعضاء الجانب البريطانى فى مجلس الأعمال المشترك والذى يلعب دوراً كبيراً فى تعزيز التعاون التجارى والإقتصادى المشترك بين البلدين .

وقال الوزير فى بيان للوزارة اليوم الثلاثاء إنه أكد خلال لقائه أمس بأعضاء مجلس الأعمال المصرى البريطانى المشترك فى اول إجتماع له بعد إعادة تشكيل الجانب المصرى بالعاصمة البريطانية إن الحكومة المصرية حريصة على تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة لتلعب دور أكثر فعالية فى توسيع وزيادة العلاقات التجارية والإقتصادية مع مختلف شركائها الخارجيين ،لافتاً إلى أهمية تعظيم الإستفادة من التعاون الوثيق الذى يربط مختلف الكيانات المسئولة عن العلاقات الإقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة بهدف تعزيز التعاون المشترك سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية مثل مجلس الأعمال المشترك والجمعية المصرية البريطانية للأعمال ومكتب التمثيل التجارى المصرى بلندن ونظيره الإنجليزى بالقاهرة.

وأشار إلى أن مصر ترحب بكافة الإستثمارات البريطانية سواء المستمرة حالياً أو الراغبة فى الإستثمار بمصر خلال المرحلة المقبلة ،مؤكداً أن هناك العديد من الفرص المتاحة ومنها مشروع تنمية محور قناة السويس وهو مشروع ضخم يضم عدة مجالات أهمها النقل البحرى والنقل اللوجيستى والصناعة ومشروع “المثلث الذهبى” وهو مشروع تنموى بجنوب شرق البلاد يضم مجالات التعدين والصناعة والسياحة ويتمتع بإمتيازات المناطق الصناعية الخاصة بالإضافة إلى مشروعات لإنتاج البتروكيماويات يخصص إنتاجه بالكامل للتصدير ومشروعاً لتنمية وإقامة صناعة سيارات حقيقة.

ولفت عبد النور إلى أن الإجتماع تناول مناقشة خطة عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة ومجالات وفرص الإستثمار المشترك وزيادة التعاون الإقتصادى بين البلدين والعمل على تعميق التعاون بين الشركات المصرية والبريطانية حيث دعا الوزير أعضاء المجلس على الإتفاق حول تحديد جدول محدد لعقد إجتماعات للمجلس مرة أو مرتين سنوياً على غرار بعثة طرق الأبواب التى يقوم بها رجال الاعمال المصريين للولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانبه أكد هشام مكاوى رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى البريطانى أن هذه الزيارة تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية بين البلدين وجذب مزيد من الإستثمارات البريطانية لمصر وإرسال رسالة طمأنينة وأمان للمستثمرين البريطانيين ،لافتاً إلى أن المجلس قد شكل 5مجموعات قطاعية تكون مهمتها الدراسة المستفيضة والتحديد الدقيق لأوجه التعاون بين الجانبين وذلك فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والخدمات اللوجيستية والمنسوجات والأغذية والمشروبات بالإضافة إلى لجنة أخرى مهمتها البحث فى سبل تحسين مناخ الإستثمار فى مصر .

وأشار هشام مكاوى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى البريطانى إلى أنه إبتداء من مارس وحتى أكتوبر القادم هو موعد البعثة الثانية التى ستقام فى مصر لعقد الإجتماع الثانى للمجلس بجانبيه لمتابعة ما تم الإتفاق عليه موضحاً أن توقيت البعثة مناسب للغاية مؤكداً على أهمية التحرك فى هذه المرحلة.

من ناحية أخرى عقد الوزير إجتماعاً موسعاً مع مايكل فالون وزير الصناعة والطاقة بالمملكة المتحدة حيث تناول الإجتماع آليات توسيع التعاون بين الجانبين فى مجالات الصناعة والطاقة والإستفادة من الخبرات البريطانية فى هذه المجالات لزيادة تنافسية والإرتقاء بقدرات الصناعة المصرية خلال المرحلة المقبلة .

وأشار عبد النور إلى أن الإجتماع تناول أيضاً إمكانية التعاون مع الجانب البريطانى والدخول فى شراكات ثنائية فى مجال بناء السفن ،لافتاً إلى أنه تم إستعراض التجربة البريطانية المتعلقة بإستخدام الفحم كمصدر من مصادر الطاقة للصناعة خاصة صناعة الأسمنت .

كما عقد عبد النور إجتماعاً موسعاً مع آلان دانكان وزير التنمية الدولية البريطانية حيث تطرق الإجتماع إلى آخر المستجدات على الصعيدين السياسى والإقتصادى والصورة الحقيقية للأوضاع فى مصر وجهود الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الإستثمار الأجنبى المباشر والتيسيرات التى يتم تقديمها داخل السوق المصرى والفرص الإستثمارية المتاحة حالياً فى مختلف المجالات .

وأشار الوزير إلى انه تم إستعراض جهود الحكومة الإنجليزية المتعلقة بإصلاح القطاع العام وتطوير المؤسسات المنوط به ،كما إستعراض المبادرات الجديدة للمملكة المتحدة لدعم الدول النامية لتحسين نظم تحصيل الدخل القومى ومساعدة السلطات على مواجهة التهرب الضريبى .

من ناحية أخرى إلتقى عبد النور بممثلى شركة نيسان للسيارات بحضور أندرو وارنج مدير المبيعات و جامس ستيفنس مدير العلاقات الدولية بالشركة حيث تناول الإجتماع خطط وبرامج الشركة التى ستقوم بتنفيذها خلال المرحلة المقبلة ،كما تم إستعراض منظومة السيارات ومكوناتها التى تنفذها مصر والتيسيرات التى تقدمها الحكومة المصرية لهذه الصناعة كما دعا الوزير مسئولى شركة نيسان المملكة المتحدة لزيارة مصر قريباً لإستعراض طاقات وإمكانات قطاع صناعة السيارات فى مصر ،لافتاً إلى أن شركة نيسان تعتبر من أكبر مصانع السيارات فى إنجلترا وأيضاً أكبر مصدر للسيارات بأوروبا حيث تبلغ إستثماراتها 3.5 جنيه مليار إستيرلنى بإجمالى إنتاج 500 ألف سيارة سنوياً حيث تخصص 80% من إنتاجها للتصدير وتباع منتجاتها فى 132 دولة على مستوى العالم من بينها مصر.

وحول التعاون التجارى والإقتصادى بين مصر وبريطانيا أوضح عبد النور أن الإجتماعات مع عدد من الوزراء و المسئولين ورجال الأعمال البريطانيين تناولت أهم المشروعات والفرص الإستثمارية التى تطرحها الحكومة المصرية حالياً وذلك للعمل على تشجيع وجذب الشركات البريطاينة للدخول والإستثمار فى هذاه المشروعات والذى تتضمن مجالات عديدة ، لافتاً إلى أنه تم أيضاً إستعراض خطط وبرامج الحكومة المصرية لتحفيز وتنشيط الإقتصاد وإتاحتها نحو 29 مليار جنيه لدعم الاقتصاد وللتخطى بعض مشكلات المرحلة الانتقالية.

أ ش أ