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مربّعات كاتو التفاح الصحية

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مربّعات كاتو التفاح الصحية مربّعات كاتو التفاح الصحية

المقادير:
-1 ½ كوب دقيق.
-2 ملعقة صغيرة بايكينغ باودر.
-½ ملعقة صغيرة كربونات الصودا.
-1 رشّة ملح.
-2 بيض.
-1 ملعقة صغيرة فانيلا بودرة.
-½ كوب سكر.
-½ كوب زيت نباتي.
-1 كوب لبن زبادي، بلا دسم.
-3 تفاح أصفرمقشّر، حزز رفيعة.
-4 ملعقة طعام جوز مفروم.
-4 ملعقة طعام سكر أسمر.
-1 ملعقة طعام قرفة ناعمة.

طريقة التحضير:
1- يُخلط الطحين مع البايكينغ باودر،الكربونات والملح في وعاء. يوضع جانبًا.
2-يُخفق البيض مع الفانيلا والسكّر في الخلاط الكهربائي الخاص بالكاتو على أقصى سرعة لمدّة دقيقتين أو حتّى
3-يُضاف الزيت واللبن مع الخفق المتواصل حتى تختلط جميع المقادير ويصبح المزيج متجانسا.
4-يُزاد خليط الطحين تدريجيّاً مع متابعة الخفق بالخلاط الكهربائي لمدّة دقيقة أو حتى يتجانس مزيج الكاتو.
5-تمسح صينيّة زجاجية خاصة بالفرن بحجم (30 × 20 سنتم.) بالزيت. يُسكب مزيج الكاتو ويُمسّد بالملعقة.
يُغطّى سطح المزيج بشرائح التفاح بالتساوي.
6-في وعاء آخر، يُخلط الجوزمع السكّر الأسمر والقرفة بالملعقة. يُرشّ خليط الجوز فوق شرائح التفاح.
7-توضع الصينيّة في الفرن المحمّى مُسبقًا بدرجة (180 ºم.) لمدّة 30 دقيقة أو حتّى النّضوج.
8-تُترك الصينيّة جانباً حتّى تبرد. يُقلب الكاتو على صينيّة ثمّ يُقلب مجددا في طبق التقديم حتّى يُصبح التفاح على الوجه.
9-يُقطع القالب الى 24 قطعة متساويّة ويُقدّم.

نصيحة: من الأفضل استعمال الدقيق الأسمر لأنه غنيّ بالفيتامينات والألياف.

القيمة الغذائية للشخص الواحد:
الطاقة: 190 وحدة حرارية
الكوليسترول: 25 ملغ
المواد الدهنية: 10 غ
النشويات :23 غ
البروتينات : 3 غ
الألياف الغذائية :1 غ

فوائد الطبق:
غنيّ بالدهون المتعدّدة غير المشبعة.
(هذه المقادير تكفي 24 قطعة).
(مدّة التحضير 20 دقيقة).
(مدّة الطهي 30 دقيقة).

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