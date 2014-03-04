مربّعات كاتو التفاح الصحية

المقادير:

-1 ½ كوب دقيق.

-2 ملعقة صغيرة بايكينغ باودر.

-½ ملعقة صغيرة كربونات الصودا.

-1 رشّة ملح.

-2 بيض.

-1 ملعقة صغيرة فانيلا بودرة.

-½ كوب سكر.

-½ كوب زيت نباتي.

-1 كوب لبن زبادي، بلا دسم.

-3 تفاح أصفرمقشّر، حزز رفيعة.

-4 ملعقة طعام جوز مفروم.

-4 ملعقة طعام سكر أسمر.

-1 ملعقة طعام قرفة ناعمة.

طريقة التحضير:

1- يُخلط الطحين مع البايكينغ باودر،الكربونات والملح في وعاء. يوضع جانبًا.

2-يُخفق البيض مع الفانيلا والسكّر في الخلاط الكهربائي الخاص بالكاتو على أقصى سرعة لمدّة دقيقتين أو حتّى

3-يُضاف الزيت واللبن مع الخفق المتواصل حتى تختلط جميع المقادير ويصبح المزيج متجانسا.

4-يُزاد خليط الطحين تدريجيّاً مع متابعة الخفق بالخلاط الكهربائي لمدّة دقيقة أو حتى يتجانس مزيج الكاتو.

5-تمسح صينيّة زجاجية خاصة بالفرن بحجم (30 × 20 سنتم.) بالزيت. يُسكب مزيج الكاتو ويُمسّد بالملعقة.

يُغطّى سطح المزيج بشرائح التفاح بالتساوي.

6-في وعاء آخر، يُخلط الجوزمع السكّر الأسمر والقرفة بالملعقة. يُرشّ خليط الجوز فوق شرائح التفاح.

7-توضع الصينيّة في الفرن المحمّى مُسبقًا بدرجة (180 ºم.) لمدّة 30 دقيقة أو حتّى النّضوج.

8-تُترك الصينيّة جانباً حتّى تبرد. يُقلب الكاتو على صينيّة ثمّ يُقلب مجددا في طبق التقديم حتّى يُصبح التفاح على الوجه.

9-يُقطع القالب الى 24 قطعة متساويّة ويُقدّم.

نصيحة: من الأفضل استعمال الدقيق الأسمر لأنه غنيّ بالفيتامينات والألياف.

القيمة الغذائية للشخص الواحد:

الطاقة: 190 وحدة حرارية

الكوليسترول: 25 ملغ

المواد الدهنية: 10 غ

النشويات :23 غ

البروتينات : 3 غ

الألياف الغذائية :1 غ

فوائد الطبق:

غنيّ بالدهون المتعدّدة غير المشبعة.

(هذه المقادير تكفي 24 قطعة).

(مدّة التحضير 20 دقيقة).

(مدّة الطهي 30 دقيقة).

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