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ضبط تشكيل عصابي في الشرقية بحوزتهم بنادق آلية وطلقات و35 كيلو بانجو

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ضبط تشكيل عصابي في الشرقية بحوزتهم بنادق آلية وطلقات و35 كيلو بانجو ضبط تشكيل عصابي في الشرقية بحوزتهم بنادق آلية وطلقات و35 كيلو بانجو

ضبط تشكيل عصابي في الشرقية بحوزتهم بنادق آلية وطلقات و35 كيلو بانجو

تمكن ضباط مباحث منيا القمح بالشرقية برئاسة المقدم محمد الحسيني رئيس المباحث من القبض على تشكيل عصابى تخصص في سرقة السيارات بالإكراه على الطرق الفرعية بدائرة المركز مستخدمين الأسلحة الإلية وبحوزتهم بنادق آلية وعدد من الطلقات

تلقى العميد رفعت خضر , مدير المباحث الجنائية بالشرقية إخطارا من العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث بجنوب الشرقية مفاده ضبط حمادة عبد النبى بدوى مصطفى 29 سنه , وشهرته حمادة الطفشان, هشام احمد عيسى الوكيل 19 سنه عاطل ومقيم التلين التابعة لدائرة المركز بالتعاون مع آخرين بتكوين تشكيل عصابى وسرقة السيارات من المواطنين على الطرق .

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمد الحسيني رئيس المباحث والنقيب عبد المنعم علاء والنقيب أحمد بنديرى وعمر زتون معاوني مباحث المركز , وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم 3 بندقية الية دبشك و 10 طلقات من ذات العيار وبحوزته رشاش برتا وعدد 5 طلقات من ذات العيار , كما تم ضبط 35 كيلو من نبات البانجو المخدر .
> بمواجهتهم , اعترفوا بارتكاب 10 وقائع لسرقة السيارات وإعادتها لأصحابها مقابل مبالغ مالية , وقيامهم بارتكاب عدد 3 وقائع قتل عمد أثناء سرقة السيارات من المواطنين بالإكراه .

تم تحرير محضر بالواقعة , وجارى العرض على المستشار مصطفى صلاح وكيل النائب العام لنيابة منيا القمح لمباشرة التحقيقات مع المتهمين .

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