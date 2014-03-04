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مركز باريس في الوادي الجديد يشكل لجنة لإدارة الأزمات‎

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مركز باريس في الوادي الجديد يشكل لجنة لإدارة الأزمات‎ مركز باريس في الوادي الجديد يشكل لجنة لإدارة الأزمات‎

محافظة الوادي الجديد

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينه باريس بالوادى الجديد بتشكيل لجنه لادارة الازمات بمراكز باريس .

صرح بذلك السيد عادل عباس رئيس مركز باريس وقال ان لجنة الازمات تتشكل من رئيس مركز باريس وبعضوية روساء  الوحدات المحلية القر يوية وعددها 8 وحدات محلية للتصدى لأي ازمات اوكوارث قد تحدث بمركز باريس سواء انقطاع المياه او انقطاع الكهرباءوالتاكد من المخزون السلعى واضاف بان كل وحدة محليه بها لجنه للازمات مكونه من رئيس الوحدة المحلية وبعضوية سكيرتير الوحدة المحلية ومسئول الملرافق بكل قرية بقرى مركز باريس بالوادى الجديد

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