موظفو جمعيات الإصلاح الزراعى يواصلون إضرابهم عن العمل لليوم الثالث علي التوالي

واصل موظفو جمعيات الإصلاح الزراعى بالأقصر إضرابهم المفتوح عن العمل إحتجاجا على عدم ضمهم لقرار الحد الأدنى وللمطالبة بالتثبيت لليوم الثالث علي التوالي .

وقال محمد ابراهيم أحد الموظفين المحتجين أن العاملين بهيئة الإصلاح الزراعى حصلوا على الحد الأدنى للأجور بداية من فبراير الماضى وبأثر رجعى عن يناير مطالبا بمساواتهم بزملائهم فى الهيئة وتنفيذ الوعود السابقة بتثبيتهم فى وظائفهم.

وأكد الموظفون أنهم سيواصلون الإضراب حتى تتحقق مطالبهم مشيرين الي انهم أرسلوا فاكسات بهذا الشأن إلى وزير الزراعة والمحافظ ومدير الأمن ورئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.

من جانبه هدد المهندس احمد محمد على مدير هيئة الإصلاح الزراعى بالمحافظة العاملين المضربين بإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة إتلاف المحاصيل الزراعية بسبب العطش فى حال عدم تشغيل ماكينات الرفع لرى الأراضى وسط تجاهل تام لمطالبهم فى تطبيق الحد الأدنى وتثبيتهم فى وظائفهم.