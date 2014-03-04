المؤتمر الدولي الخامس لعلاج الأورام يختتم فعالياته بالأقصر

اختتمت فعاليات الموتمر الدولى الخامس لقسم علاج الأورام الذي عقد بالأقصر واستمر لـ 4 أيام تحت شعار ” العلاج الموجه لأورام الثدي والجهاز الهضمي ” برعاية الدكتور محمد عبد السميع رئيس الجامعة والدكتور أحمد مخلوف عميد كلية الطب .

وقال الدكتور سمير شحاتة رئيس الموتمر في بيان صحفى بأن المؤتمر كان فرصة متميزة لأعضاء هيئة التدريس والمتخصصين في هذا المجال للاطلاع على أحدث الأبحاث وتبادل المعلومات والخبرات بين الأطباء وأعضاء هيئات التدريس وأحدث الدراسات وما توصل إليه العلم فى هذا المجال حيث تضمن المؤتمر عددا من المحاضرات وورش العمل التي تهدف إلى تدريب الأطباء على التطبيقات الحديثة في المجال الإشعاعي والطب النووي.

و أضافت الدكتورة علا نبيه المدرس بالقسم ومقرر المؤتمر أنه كان هناك العديد من الدراسات والأبحاث المهمة والتي تمت مناقشتها خلال المؤتمر أبرزها أورام الثدى والجهاز الهضمى والرقبة ودور العلاج الموجه في القضاء على تلك الأورام والتخلص منها.

وكان المؤتمر قد شهد حضورا مكثفا من أكثر من 400 طبيب ومتخصص مشارك من 17 جامعة مصرية و9 مراكز للأورام بمختلف محافظات الجمهورية وذلك إلى جانب مشاركة عدد كبير من الأطباء والعلماء من الدول العربية والأجنبية من بينها السعودية والأردن ولبنان وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.