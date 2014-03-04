إضراب موظف عن الطعام بالمنوفية بسبب خصم 8 أيام من راتبه

تلقى مدير امن المنوفية اللواء سعيد ابو حمد من رئيس مباحث الشهداء اخطارا يفيد بدخول أشرف توفيق السايس 52 سنة موظف بإدارة كهرباء المنوفية ومقيم بقرية كفر عشما فى إضراب مفتوح عن الطعام والشراب لتضرره من المسؤلين بجهة عمله وتوقيع جزاء عليه بخصم 8 أيام من رتبه لتغيبه عن العمل ،وإحتجازه بقسم الباطنة بالمستشفى .وبسؤال الموظف أكد تضرره من المسئولين بجهة عمله بكهرباء المنوفية لتوقيع جزاء بخصم ثمانية ايام من راتبة لانقطاعه عن العمل بسبب مرض الكبد مشيرا إلى أنه تقدم بطلب أجازة وتم رفضه ولهذا لجأ للاضراب وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 822 ادارى مركز الشهداء لسنة 2014 وتولت النيابة التحقيقات.