مراسلو الصحف والمواقع الإلكترونية بالقليوبية يقاطعون زيارة وزير التموين

شهدت محافظة القليوبية قيام عدد كبير من مراسلي الصحف والمواقع الإلكترونية بمقاطعة زيارة الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية لسوء التنظيم والمعاملة التي تعرَّضوا لها منذ بداية الزيارة وخاصة عندما تركت سيارة المحافظة الصحفيين بسوق الجملة ببنها.

وذلك بناءا على تعليمات العلاقات العامة بان تكون السيارة موجودة فى الموكب اهم من وجود الصحفيين مما دفع عدد كبير منهم الى استقلال سيارات الاجرة او الترجل فى محاولة اللحاق بالزيارة دون فائدة وقرروا فى النهاية مقاطعتها نهائيا وعدم متابعة باقى الزيارة والتى تنتهى بلقاء داخل الغرفة التجارية بالقليوبية.

الجدير بالذكر انها لم تكن المرة الاولى التى تخطأ محافظة القليوبية فى حق الصحفيين فقد شهدت زيارة المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق السابق فى زيارته الأولى إلى المحافظة مقاطعة الصحفيين للزيارة بسبب تجاهل المحافظ للصحفيين بالنزول إلى سياراتهم بسبب إجراء مقابلة مع شخصية هامة بالقليوبية وتبين إنها مع محمود بدر منسق حملة تمرد والذى يلازمه دائما مما دفع الصحفيين إلى الإعلان عن عدم استكمال تغطية الزيارة