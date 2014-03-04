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عمرو موسى: القدس المحتلة عربية إسلامية مسيحية بمسجدها الأقصى

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عمرو موسى: القدس المحتلة عربية إسلامية مسيحية بمسجدها الأقصى عمرو موسى: القدس المحتلة عربية إسلامية مسيحية بمسجدها الأقصى

عمرو موسى

أكد رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى التى أعدت دستور ثورة الثلاثين من يونيو أن مدينة القدس المحتلة عربية إسلامية مسيحية بمسجدها الأقصى وكنيستها بشوارعها وساحاتها ومبانيها وسكانها.

وقال موسى – فى تعليق له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك اليوم – إن القدس إما أن تكون مدينة دولية طبقاً لقرارات الشرعية الدولية لا سيادة عليها لأي دولة أو أن تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق الانسحاب الكامل منها.

وشدد عمرو موسى على أن الموقف الدولى والعربي فيما يتعلق بالقدس واحد وصامد.

وأوضح أن المملكة الأردنية الهاشمية مفوضة لرعاية المقدسات ، ومناورات إسرائيل إزاء المسجد الأقصى تحد جديد للشرعية الدولية.

الجدير بالذكر أن أحد أعضاء الكنيست الإسرائيلى طالب بوضع المسجد الأقصى تحت سيادة إسرائيل واثر ذلك ، طالب مجلس النواب الأردني بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب سفير الأردن من إسرائيل احتجاجا على مناقشات الكنيست الإسرائيلي حول نقل السيادة على المسجد الأقصى.

أ ش أ

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