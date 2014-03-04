بالصور..رئيس جامعة المنيا يحضر إجراء أول عملية جراحة قلب مفتوح بالمستشفى الجامعي

حضر الدكتور محمد أحمد شريف رئيس جامعة المنيا والدكتور أشرف محمد محمد عثمان مدير عام المستشفيات الجامعية المتخصصة والدكتور ياسر شعبان مدير مستشفي جراحة القلب والصدر الجامعي بالمنيا الجديدة إجراء أول عملية قلب مفتوح بالمستشفي بعد أن تم نقلها إلي المنيا الجديدة وقد سبق للوحدة إجراء أكثر من عملية للقلب المفتوح بوحدة جراحة القلب والصدر بالمستشفي الجامعي القديم.

أكد الدكتور ياسر شعبان أن المستشفي تضم 130 سريراً يستقبل 30 حالة يومياً دخول ومتابعة جراحة قلب وجراحة صدر وتضم المستشفي 3 غرف للعناية المركزة وغرفتان لعمليات القلب المفتوح وجاري تجهيز غرفة لعمليات جراحة الصدر.

أشار الدكتور ياسر أنه تم إجراء 4 عمليات اليوم شملت تغيير صمام مترالي وإصلاح صمام ثلاثي الشروقات وعملية غلق ثقب بين الأذين وحالتان قلب مغلق وقام بإجراء هذه العمليات الدكتور شادي العلواني والدكتور ياسر شعبان والدكتور أحمد أنور والدكتور محمد شوقي والدكتور أحمد فرغلي والدكتور محمد ناجي والدكتورة وجدان لجراحة التخدير.

وطالب الدكتور ياسر رئيس الجامعة برفع الخدمة الطبية بالمستشفي ودعم وحدة جراحة صدر ومناظير لرفع المعاناة عن المرضي في الانتقال من المحافظات المجاورة لإجراء هذه العمليات حتي تصبح المستشفي ثاني مركز علي مستوي الصعيد في هذا التخصص.