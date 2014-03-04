مادلين مطر: ساعدوني لأخسر في حملة "سيدتي" 8 كيلوغرامات

في إطار تشجيع حملة "سيدتي لا للسمنة"، انضمت النجمة اللبنانية مادلين مطر مؤخراً إلى الحملة، إلى جانب الفنان الإماراتي فايز السعيد، وتعهّدت أمام الناس بخسارة حوالى 8 كيلوغرامات خلال فترة شهرين.

زرنا مع مادلين اختصاصية التغذية نانسي حبيقة التي تقرّر أن تشرف على الحمية الغذائية الخاصّة التي ستتبعها مادلين خلال فترة الشهرين المقبلين.

سيطر على اللقاء العفوية والمرح، وطغت روح مادلين المرحة والجميلة، إذ لم تتقيّد بالكاميرا أو تلتزم بها كأيّ فنانة أخرى، كما لم يكن لديها مشكلة في أن يعلم الجمهور وزنها أو عدد الكيلوغرامات التي عليها أن تخسرها.

وصلت مادلين في تمام الساعة الثانية عشرة، في الوقت تماماً، وهي على استعداد تام للمشاركة في الحملة وخسارة وزنها أمام عدسة الكاميرا.

سأخسر 8 كلغ

وقبل أن تبدأ حديثها مع الدكتورة نانسي، سألنا مادلين عن دوافعها لمشاركتنا الحمة، فأجابت: "لأنّ السمنة هي مرض عصرنا، وكلّ امرأة تسعى إلى أن تكون رشيقة، فكيف إذا كانت فنانة، وتحت الأضواء".

وتابعت مادلين: "من يراني على الطبيعة يصدمه شكلي، ويقول لي إنني أظهر ممتلئة أكثر على التلفاز، وهو كذلك بالفعل، فالتلفاز يعطيني زيادة حوالى 5 كيلوغرامات".

إلا أن مادلين اعترفت بأنّ وزنها زاد حوالى 4 كيلوغرامات خلال فصل الشتاء، ويجب أن تخسر هذا الوزن قبل مجيء الصيف.

سألناها هل سبق لك أن قمت باتباع حمية غذائية؟

مرات كثيرة، مثلي مثل أيّ سيدة. عندما أشعر بزيادة وزني، ألجأ بسرعة إلى خسارته.

كمّ من الكيلوغرامات ستعدين جمهورك ومتابعيك بفقدانها خلال شهرين؟

من 7 إلى 8 كيلوغرامات، حسب ما طلبت مني الدكتورة نانسي.

هل أنت مستعدّة لخسارة هذا الوزن؟

عندما أضع أمراً معيّناً في رأسي، أسير به إلى النهاية. وقد زاد وزني حوالى 4 كيلوغرامات عمّا كنت عليه. لكن المشكلة الأساسية أنني مغرمة بالحلويات، ومَن حولي يُساهمون في أذيّتي من خلال إحضارهم الحلويات معهم إلى منزلي.

أنا كسولة رياضياً

وكشفت مادلين عن أنها تحبّ أكل اللحمة الحمراء، وهو ما حذرتها منه الدكتورة حبيقة، التي أشارت بدورها إلى أنه يجب على مادلين الابتعاد عن هكذا أنواع من المأكولات، وهي تملك نسبة دهون عالية في جسمها يجب خسارتها.

كذلك سألتها الدكتورة إن كانت تقوم بممارسة الرياضة؟

أنا كسولة نوعاً ما في ممارسة الرياضة، وهناك آلة اسمها hubere، وهي تتعلق بالرقص، وأقوم بممارستها 3 مرات أسبوعياً.

ولفتت مادلين إلى أنها من الأشخاص الذين يجوعون بسرعة ويحتاجون إلى الطعام، ولا يشفي قلبها غير اللحمة والدجاج، وهي كثيراً ما يأتي على بالها تناول "الموز والـ nutella".

ولم تنسَ مادلين ذكر والدتها خلال اختيار نانسي الأطعمة لها، بقولها إن والدتي تدعمني بالطعام ولا تساعدني في تناول الطعام الخفيف.

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