بالصور ...عيد ميلاد نجوى كرم

احتفلت أمس النجمة نجوى كرم بعيد ميلادها الـ48 في مطعم ستوديو 88، في منطقة إنطلياس، إلى الشمال من العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور عدد من الأصدقاء المقرّبين، كان في طليعتهم السيّدة ليلى الصلح والنائب إيلي الفرزلي، إضافة إلى عدد من زملاء نجوى الفنانين، كعاصي الحلاني وعقيلته، وخبير المكياج بسام فتوح، والمايسترو إيلي العليا، والمخرج وليد ناصيف، والملحن وسام الأمير والإعلامية جومانا بوعيد...الذين شاركوا نجوى كرم فرحتها، لاسيما عبر الأغاني التي أدّوها، مثلما فعل عاصي الحلاني بمشاركة المحتفى بها نجوى كرم.

ونجوى هي من الفنانات القليلات اللواتي يعترفن بأعمارهنّ الحقيقية؛ وهي كانت قد صرّحت لـ"سيدتي" بأنها لا تخجل من عدد سنوات عمرها، معتبرة أنّ عدم الاعتراف بالعمر هو منتهى التفاهة.

نجوى افتتحت السهرة، وغنّت مع الفنان وسام الأمير، كما قام الفنان عاصي بغناء أغاني نجوى. وهذه هي المرة الأولى التي تحتفل نجوى بعيدها بهذه الطريقة، بإشراف الفنان طارق ابو جودة. وقد يكون سبب ذلك عائداً إلى افتتاح طارق وشركائه المطعم الذي أقيم فيه الحفل.

وبدت نجوى سعيدة بحفلها، حيث لم تكفّ عن الغناء والرقص مع أصدقائها، فيما كانت معظم الهدايا عبارة عن ورود وبالونات وقوالب حلوى.

يُذكر أنّ عيد ميلاد نجوى لم يكن يوم أمس، بل مضى عليه بضعة أيام، وتمّ تأجيله بسبب ارتباط نجوى بحفل في قطر.

استمرّت سهرة الميلاد لغاية الساعة الثالثة صباحاً، بعد أن أقفل المطعم إلا أمام رواده، إلا أمام نجوى وصحبها المقربين.

"سيدتي نت" يتوجه بالتهنئة إلى شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، ويتمنّى لها عاماً سعيداً ومليئاً بالنجاح.

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