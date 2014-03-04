إليسا ووفاء الكيلاني جرأة أعادت الاعتبار إلى البرامج الفنيّة

بدت إليسا عفوية، طبيعية ومرتاحة في إطلالتها كضيفة في الحلقة الأولى من برنامج "الحكم"، الذي تقدمه الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني، التي فضلت ان تدير حوارها بعيداً عن اسلوب المشاكسة والجرأة التي ميزت شخصيتها، وجعلتها من الاعلاميات الرقم واحد في العالم العربي.

برنامج "الحكم" الذي يرتكز على الأرقام والإحصائيات والنسب والتصويت شكلاً، يتطرق في مضمونه الى تفاصيل حياة الفنان الشخصية والفنية، ولا شك أنّه نجح بلفت الانظار اليه وباستقطاب نسبة مشاهدة عالية تؤسس لحلقاته المقبلة من خلال استقبال نجمة بحجم إليسا، تتميز بمشاكستها و جرأتها وعفويتها وصراحتها التي لا تمنعها من ان تقول كلمتها وتمشي.

لاصداقة مع كارول سماحة

وهذا ما فعلته تحديداً في برنامج "الحكم" عندما اصابت بشظايا كلماتها كارول سماحة التي قالت انها لم تكن صديقة لها كما نانسي عجرم ووائل كفوري، وإن حبل الودّ انقطع بينهما بعد مشاركتهما في برنامج "اكس فاكتور" لأسباب لا يجوز الافصاح عنها أمام الناس، ودافعت عن نفسها عندما سئلت عن السبب الذي جعلها تتمنع عن مباركة زواجها أو حضور مسرحيتها، حيث اعتبرت أنها ببساطة لم تتلق دعوة الى حضور كلي المناسبتين.

كما عمدت الى تحجيم الشاعر فارس اسكندر الذي قال إنه لن يتعامل معها بعد الآن لأنها رومانسية في الاستديو فقط وبسبب موقفها من حزب الله، فأشارت إلى أنها حرة بمواقفها وبتأييد من تريد، وقالت إنها لا تنتقده اذا كان يحب حزب الله وهذا من حقه، وأن أغنية "ع بالي حبيبي" هي من أحلى الأغاني التي نفذها، وقالت إنه لو كان لديه أغنية أفضل لكان قدمها لها، وبالرغم من النجاح الكبير التي حققتها تلك الأغنية إلا أنها كانت معروفة ومشهورة وموجودة قبله.

هيفا صنعت شيئاً من لا شيء

وكذلك لم تنج هيفا وهبي من "تلطيشات" إليسا عندما قالت انها تحبها، إلا أن مديحها لها لم يخلُ من هجاء مبطن عندما اعتبرت أن هيفا فعلت من لا شيء شيئا، في اشارة غير مباشرة منها في عدم امتلاكها للموهبة.

بالنسبة إلى شخصيتها، اوضحت اليسا ان الرومانسية والجمال والصوت الجميل والإثارة مواصفات تطبع شخصيتها، وفضلّت كلمة غرور على "ناشفة" لأنها تعتبر أنها بعيداً عن العمل تفصل بين حياتها الشخصية والمهنية ولهذا السبب ترفض في بعض الأوقات أن تتصور مع أحد، اما عن العصبية فأكدت أنها تعترف بأنها عصبية بعض الشيء، و قد تكون مزاجية لكن "خلقها مش ضيق".

وعندما سئلت إليسا عن الفنانة الأكثر ثراءً، هي أم فيروز أم نانسي عجرم أم هيفا وهبي أم نجوى كرم، اعتبرت ان فيروز حالة خاصة، ولا يجب أن تكون من ضمن لائحة الأسماء، ولأن الناس وجدوها ونانسي الأكثر فقراً بين الفنات ردت السبب الى اختلاف طريقة العيش وطريقة التعبير عن البذخ او الإعلان عنه.

فيروز خارج المقارنة

أما عن ثروتها الشخصية فأكدت أنها تخاف من المستقبل وقلقة لأن الإنسان عندما يعتاد على المال والثراء صعب جداً التخلي عنه، كما أشارت إلى أنها مستقلة مادياً منذ فترة بعيدة وتخاف من الطمع والناس الطماعين.

وكما في كل حوارها استفاضت اليسا في كيل المديح الى صديقها وائل كفوري، واعتبرت ان "ديو مشترك بينهما يمكن أن يحقق صدى كبيراً بين الناس، مشيرة الى ان الديو الذي جمعه بنوال الزغبي تم بناء لطلب المخرج سيمون اسمر.

وتطرقت الى تجربتها ببرنامج "اكس فاكتور" واعتبرت ان حسين الجسمي كان الأكثر ذكاء في تحكيمه، لأنه كان يستعين بمن يساعده في المهمة بينما هي كانت تطلق احكامها في شكل عفوي، وعن سبب قبولها بالمشاركة في البرنامج بعد ان كانت قد اعلنت عن رفضها لخوض تجربة مماثلة، قالت "اذا ما بدك شغلة غلّي سعرك" وهذا ما فعلته عندما عرضوا عليّ المشاركة في البرنامج، ولكنهم قبلوا بسعري الغالي مما اضطرني الى اعادة النظر بالعرض والموافقة عليه".

لا عريس عراقي

كما تحدثت إليسا عن الشائعات التي تطالها وأشارت انها عادة لا تعمل على نفيها إلا إذا وجدت انها تمس بعملها، كما أكدت أن قلبها يدق حالياً ولكن لرجل لبناني وليس عراقياً كما تم التداول ولكن لا يوجد مشروع زواج حالياً، وأافصحت أنها لا تمانع الزواج من رجل غير لبناني ومن غير دينها، ولكنها تصر على التمسك بديانتها لأنها مقتنعة بها، مشيرة الى انها تحب في الرجل شخصيته وكرمه وطريقة تعامله معها، وأنها يمكن أن تغرم برجل فقير، ولقد مرت بتجربة مماثلة أكثر من مرة وكانت تعرف ضمنياً بأن تلك التجارب لن تكلل بالزواج، لأنها انسانة ناضجة وتعلمت كيف تفكر بعقلها ولذلك تجد ان الرجل الذي سوف تتزوجه يجب ان يكون متكافئاً معها على المستويين المادي والاجتماعي.

ما يحصل في سوريا كارثة

ولأن نتيجة استفتاء الجمهور رأت ان الرجل يحب فيها جسمها بالدرجة الاولى، اعتبرت اليسا ان معظم الرجال يفكرون بهذه الطريقة ولا يهمهم ثقافة المرأة وذكاءها، ولكن من يقع في الحب لا يتوقف عن التفاصيل بل يحب الآخر بكل تفاصيله.

اليسا اشارت الى ظلم يلحق بها عندما يقال أنه لا يوجد كيمياء بينها وبين الكثيرين، حيث أوضحت أنه لا يوجد مشاكل بينها وبين أحد، ومن تتهم بأنه يوجد لديها مشاكل معهم يوجد في المقابل لديهم مشاكل معها، ولكنها قادرة على التحمل إذا هم رغبوا بتحميلها اياها.

سياسياً، اشارت اليسا الى انها متمسكة بمواقفها وأنها لم تتراجع يوماً عن رأي كانت قد أعلنته، لأنها على قناعة تامة بكل موقف تعلنه، حتى لو كانت النتيجة خسارتها لبعض من شعبيتها، كما اشارت أن ما يحصل في سوريا ليس ثورة بل كارثة، وأن الربيع العربي لم يعد على العالم العربي إلا بالخراب، وأكدت أن ليس المسيحيين في سوريا من يتعرضون للاضطهاد فحسب، بل المسلمين أيضاً.

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