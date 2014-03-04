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بوتين يأمر بإنهاء مناورات الجيش الروسي

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بوتين يأمر بإنهاء مناورات الجيش الروسي بوتين يأمر بإنهاء مناورات الجيش الروسي

بوتين

أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمراً رسمياً بإنهاء المناورات العسكرية التي يجريها الجيش الروسي في المناطق العسكرية غرب ووسط البلاد.

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي في الكرملين، أن بوتين أمر بعودة القوات المشاركة في المناورات إلى قواعدها الدائمة، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكان بوتين قد أصدر الأربعاء الماضي أمراً باجراء عملية تفقد مفاجئة للقوات المتمركزة في المناطق العسكرية غرب ووسط البلاد؛ من أجل اختبار قدراتها القتالية. وبحسب معطيات وزارة الدفاع فإن نحو 150 ألف عسكري و90 طائرة حربية وأكثر من 120 مروحية شاركت في التدربيات فضلاً عن 880 دبابة و1200 عربة عسكرية.

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