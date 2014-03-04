تنحى قاض المحكمة عن قضية سائق التاكسي لاستشعارة بالحرج

قررت محكمة جنايات المنصورة دائرة الإرهاب برئاسة المستشارين منصور صقر وحسن عبد الحى وبولس رفعت رمزى وشريف عون رئيس النيابة التنحى عن القضية المعروفة اعلاميا بذبيح الاخوان لأستشعارها بالحرج.

وقد جاء ذلك فى واقعه ذبح محمد جمال بدر الدين سائق السيارة التاكسى الذى قام الإخوان المسلمين بذبحه وحرق سيارته في تظاهرة بمدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية والبالغ عدد المتهمين فيها 19 متهم وذلك بعد القبض عليهم فى إحدى التجمعات الإخوانية بمدينة المنصوره بعد اشعال النيران بسيارته الأجرة الخاصة بالقتيل والتعدى عليه بالأسلحة البيضاء ، وذلك أثناءمروره بسيارته واستخدام آلة التنبيه للسماح له بالمرور حيث ألقت القبض عليهم والتحقيق معهم بقسم ثانى المنصورة.