مجلس الدولة يسلم قانون الانتخابات الرئاسية لعدلي منصور

قال المستشار محمد جميل رئيس المكتب الفنى بقسم التشريع بمجلس الدولة، أن المجلس أرسل اليوم الثلاثاء، قانون الانتخابات الرئاسية، للرئيس المؤقت عدلى منصور، مشيراً إلى أن مضمون ما جاء في التقرير الذى أعده قسم التشريع تضمن رفض تحصين لجنة الانتخابات فى المادة 7.

وأكد جميل، أن قانون الانتخابات الرئاسية رفض اشتراط حصول الرئيس على مؤهل عالي، خاصة أن العديد من الدول لديها رؤساء لم يحصلوا على أى مؤهل.

ولفت جميل إلى أن القانون حدد سن المرشح لانتخابات الرئاسة وهو 40 سنة، وفقاً للقانون، مما يعنى أن الرئيس السابق محمد مرسي يحق له الترشح للرئاسة طالما لم يصدر ضده أحكام.